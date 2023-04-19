Таксистов отправляют в пул

Доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, составила всего 13%. Это показывает долю убыточных клиентов в сегменте. При этом 80% подобных договоров пришлось на таксистов из-за повышенной аварийности. Однако эксперты не ожидают увеличения доли договоров в этом году из-за роста эксплуатации новых автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, по итогам 2022 года составила 13%, при этом на такси пришлось 80% всех подобных договоров. Данные раскрыл во вторник, 18 апреля, президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Как пояснили “Ъ” в РСА, число договоров в сегменте, направленных в пул, достигло 3,6 млн, по такси — 95,4 тыс.

Перестраховочный пул в ОСАГО создан для распределения убыточных клиентов между всеми страховщиками на рынке, поясняет директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Роман Лободин. Только отдельные сегменты рынка с высокой убыточностью передаются в перестрахование, остальной бизнес страховщики оставляют на собственном удержании, отмечает руководитель департамента корпоративного страхования брокерской компании «Союз Страхование» Андрей Змий.

Эксперты уточняют, что такси составляют большую долю договоров, переданных в пул, из-за высокой аварийности. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин считает, что этот сегмент финансово непривлекателен для страховщиков, поскольку там высок уровень убыточности. Частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были таксисты, составила 33%, что почти в семь раз выше, чем частота страховых случаев по ОСАГО в среднем по РФ, отметили в РСА.

Независимый эксперт Андрей Бархота поясняет, что существенно более высокая доля убыточности по автомобилям в такси объясняется большим износом автомобилей вследствие их активной эксплуатации. К тому же это связано с активно применяемой опцией смены водителей-таксистов в одном автомобиле, указывает эксперт.

При этом текущая доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул (13%), примерно отражает долю убыточных клиентов, отмечает Андрей Змий. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина уточняет, что страховщики передают в пул обязательства по различным категориям водителей в высокоубыточных регионах. В регионах со средним и низким уровнем убыточности в пул обычно попадают водители с высоким КБМ (коэффициент бонус-малус, определяет уровень страховой премии), небольшим стажем и водители такси, добавляет она.

Страховщики несут расходы, если передают полис в пул. Роман Лободин отмечает, что страховщик передает часть страховой премии по передаваемым в пул договорам согласно рыночной доле и получает долю в убытках перестраховочного пула также согласно рыночной доле. По данным РСА, средняя премия по ОСАГО для такси по итогам 2022 года составила около 23 тыс. руб., средняя премия по ОСАГО в целом по РФ — около 6,8 тыс. руб. Впрочем, Андрей Змий уверяет, что передача в перестраховочный пул снижает убытки страховщика, распределяя их между всеми участниками данного пула.

По данным ЦБ, общие сборы страховщиков по ОСАГО за 2022 год увеличились на 21%, до 273 млрд руб. Выплаты составили 159,8 млрд руб., показав рост на 11%. По данным «Эксперт РА», три страховые компании — «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» — имели долю рынка ОСАГО свыше 15%.

По итогам 2023 года эксперты не ожидают, что доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, существенно изменится. Динамика будет напрямую зависеть от стоимости ремонта автомобилей, считает Алексей Янин. Рост убыточности сдержит вовлечение новых китайских автомобилей, а также увеличение тарифов по ОСАГО. По словам Андрея Бархоты, можно управлять убыточностью через тарифы — снижать их для новых машин и для одного водителя, повышая его для такси. Обоснованием послужит рост стоимости запчастей для машин автоконцернов, покинувших РФ. Это будет стимулировать таксопарки закупать новые китайские автомобили, для которых, отмечает он, аварийность и убыточность ниже.

Юлия Пославская