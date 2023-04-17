Земля покрылась «Степью»

Земельные активы на юге России продолжают интересовать инвесторов за счет близости к экспортным рынкам и высокой урожайности. Так, входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» выкупил около 26 тыс. га в Ставропольском крае стоимостью 2,9 млрд руб. Сделка позволит покупателю в том числе нарастить собственный экспорт зерновых в условиях сокращения работы в РФ глобальных трейдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» 14 апреля стал владельцем ООО «СП "Гвардеец"» в Ставропольском крае, следует из данных ЕГРЮЛ. По словам источника “Ъ” на рынке, это хозяйство управляет около 26 тыс. га земель, которые были оценены в 2,9 млрд руб. До этого предприятием владело местное ООО «АПК "Возрождение"». В «Степи» “Ъ” подтвердили факт сделки, отказавшись от дальнейших комментариев. В АПК «Возрождение» на вопросы не ответили.

«Степь» выращивает зерновые, бобовые, масличные, занимается производством молока, садоводством, торговлей продовольствием. С учетом RZ Agro контролирует 578 тыс. га на юге России, что соответствует шестому месту среди крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL. Выручка «Степи» в 2022 году увеличилась на 46,4%, до 83,7 млрд руб.

«Степь» не впервые покупает активы АПК «Возрождение». В 2020 году агрохолдинг приобрел у компании сельхозпредприятия «Высоцкое» и «Чапаевское», в состав которых входили молочно-товарная ферма и около 28 тыс. га земель. Тогда «Степь» также продала владельцам АПК «Возрождение» агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии мощностью более 40 тыс. тонн томатов и огурцов в год.

Покупка СП «Гвардеец» может быть одной из крупнейших сделок с сельхозземлей с начала 2023 года. В январе стало известно о покупке «Био-Тон» главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина с 15,5 тыс. га в Ставропольском крае. А в апреле «Био-Тон» приобрел около 10 тыс. га в Саратовской области у структур экс-президента УГМК Искандара Махмудова (см. “Ъ” от 9 января и 11 апреля).

Исходя из стоимости сделки, земли СП «Гвардеец» оценены примерно по 111,5 тыс. руб. за 1 га.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов называет цену «неплохой с учетом высокого для края количества осадков, до 600 мм в год». По его словам, сельхозземли на юге России представляют наибольший интерес для потенциальных покупателей, и южные регионы будут последними, где может быть зафиксировано снижение спроса. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что аграрный сектор юга РФ удачно сочетает близость к экспортным зерновым рынкам и высокую продуктивность пашни, поэтому спрос на сельхозземли в этих регионах был и остается высоким.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов отмечает, что климатические условия Ставрополья позволяют выращивать достаточно широкий спектр культур, редко требуется сушка убранного урожая. Регион также обеспечен хранилищами и квалифицированным персоналом, что в последние годы особенно важно, добавляет он. По словам господина Новоселова, в регионе много небольших и средних игроков и в BEFL ожидают сделки по их укрупнению.

Как отмечает господин Сизов, на бизнесе «Степи», вероятно, положительно сказывается развитие зернового экспорта, рентабельность которого очень высока. По данным «Русагротранса» на портале «Поле.РФ», российская пшеница с 12,5-процентным протеином с поставкой в мае—июне в среднем стоит $275 за тонну на базисе FOB.

По итогам первых восьми месяцев сезона 2022/23 года «Степь» занимает седьмое место среди крупнейших экспортеров зерна с объемом отгрузок свыше 1 млн тонн, а также лидирует по экспорту гороха, контролируя около 20% экспорта этой культуры из страны. Гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко отмечает, что расширение земельного банка, соответственно, позволит «Степи» наращивать отгрузки собственного зерна и бобовых. К тому же в следующем сезоне экспорт российского зерна планируют прекратить Cargill, Viterra и Louis Dreyfus, что может ослабить конкуренцию среди экспортеров.

Анатолий Костырев