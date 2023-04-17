Потолок с дыркой

Власти США впервые официально признали тот факт, что поставки российской нефти ESPO с Дальнего Востока идут выше установленного Западом потолка цен. Минфин США рекомендовал американским компаниям тщательно отслеживать данные AIS морских танкеров, чтобы по незнанию не оказаться участниками схем обхода потолка. В то же время, отмечают юристы, пока речь идет только о предупреждении и конкретные случаи обхода санкций не упомянуты. США мало что могут сделать для влияния на потоки ESPO, поскольку в основном ее покупает Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США наконец заметили высокую стоимость российской нефти, но вопрос в том, могут ли они надавить на ее покупателей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ США наконец заметили высокую стоимость российской нефти, но вопрос в том, могут ли они надавить на ее покупателей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало предупреждение гражданам США «о возможном уклонении» от условий потолка цен на российскую нефть.

Подразделение Минфина США впервые признало существование «обманных практик», из-за которых российская нефть марки ESPO, экспортируемая с помощью нефтепровода ВСТО на Дальний Восток, фактически продается выше установленного потолка.

Страны ЕС и G7, куда входят и США, в декабре прошлого года ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Они запретили своим страховым компаниям, судовладельцам, брокерам предоставлять услуги для сделок с российской нефтью, если те осуществляются по цене выше потолка. До сих пор власти США и большинство западных экспертов, в том числе МЭА, утверждали, что потолок в целом соблюдается.

В документе отсутствует информация о конкретных случаях нарушения потолка и санкциях за его обход. OFAC указывает, что ему известно, что российская нефть может торговаться выше предельной цены и в такие сделки могут быть вовлечены американские поставщики услуг. «Эти поставщики услуг в США могут не знать, что они предоставляют услуги, связанные с российской нефтью, закупленной по цене, превышающей потолок, так как лица, не являющиеся гражданами США и участвовавшие в экспорте, могли предоставить неполную или ложную документацию или использовать другие методы обмана»,— говорится предупреждении OFAC.

В частности, как считает OFAC, некоторые танкеры могут манипулировать данным, предоставляемыми своими автоматическими идентификационными системами (AIS), чтобы скрыть факт захода в российские порты на Дальнем Востоке, а также использовать перевалку сырья с судна на судно для сокрытия происхождения российской нефти. Американские лица, считает OFAC, должны рассматривать манипуляции с AIS, которые маскируют порт захода танкера в РФ, как свидетельство возможного уклонения от условий потолка цен на нефть.

Кроме того, OFAC предупредила нефтетрейдеров и товарных брокеров, чтобы транспортные, фрахтовые, таможенные и страховые расходы выставлялись отдельно от цены российской нефти и оплачивались по коммерчески разумным ставкам.

Отказ контрагента предоставить документацию, свидетельствующую о том, что российская нефть или российские нефтепродукты были приобретены по цене ниже потолка, следует рассматривать как явный признак возможного уклонения от соблюдения предельной цены, считает OFAC.

Фактически это инструкция, которой могут пользоваться американские компании, чтобы предотвратить свое участие в сделках по обходу санкций и впоследствии не быть привлеченными к ответственности за их нарушение, констатирует юрист коммерческой практики юридической фирмы «Косенков и Суворов» Кристина Икаева. Документ испещрен формулировками наподобие «могли быть предоставлены», «возможно, предоставили», «могли не знать», указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, отмечая, что речь пока идет о предупреждении. По мнению партнера адвокатского бюро А-ПРО Екатерины Макеевой, «с большой вероятностью, OFAC уделит больше внимания практикам whistleblowing, стимулируя участников цепочки поставок фиксировать информацию о локациях и деталях поставок, а потом будет искать пути получения доступа к этой информации».

Неясно, в какой степени потенциальные санкции США на участников торговли российской нефтью могут повлиять на потоки нефти ESPO, учитывая, что основным рынком для нее (как для морских, так и трубопроводных партий) является Китай. Наиболее уязвимым для санкций сегментом остается морская транспортировка, поскольку подавляющее большинство танкеров в мире страхуется и перестраховывается в западных компаниях. По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, теоретически санкционное давление может увеличить дисконт ESPO к Brent, но едва ли повлияет на объемы поставок.

Дмитрий Козлов