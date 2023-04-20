Тихоокеанский флот получит нового командующего

Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом (ТОФ). Информацию об отставке господина Авакянца подтвердил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По словам полпреда, адмирал Авакянц получил назначение на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

«Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом»,— заявил господин Трутнев.

В пресс-службе ТОФ оперативно комментарий «Ъ» не предоставили.

Сергей Авакянц назначен командующим ТОФ в мае 2012 года. Ему присвоили воинское звание «адмирал» 13 декабря 2014 года. В разное время его награждали орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Алексей Чернышев, Владивосток