Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум

Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в список иноагентов) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Ему также запрещено заниматься журналистикой в течение семи лет. Такое решение судья Сергей Подопригоров огласил в понедельник. Сам господин Кара-Мурза встретил приговор с улыбкой, а послы США, Великобритании и Канады устроили у здания суда импровизированный митинг солидарности с осужденным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Послы Линн Трейси, Дебора Броннерт и Элисон Леклер (в центре слева направо) охотно поделились с журналистами своим мнением о проблемах демократии в России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Послы Линн Трейси, Дебора Броннерт и Элисон Леклер (в центре слева направо) охотно поделились с журналистами своим мнением о проблемах демократии в России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В суде была оглашена только резолютивная часть решения: в конце 2022 года судьи получили право не тратить силы на чтение всего приговора и теперь активно этим правом пользуются. Но, поскольку процесс по делу о госизмене шел в закрытом режиме, мотивировочная часть в любом случае не подлежала публичному оглашению.

Напомним, что Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года по обвинению в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, в марте 2022 года оппозиционер, выступая перед законодателями штата Аризона (США), распространил заведомо ложную информацию о действиях и методах ВС РФ на Украине. Позднее к этому добавилось обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации): поводом стало проведение в Москве в октябре 2021-го «конференции в поддержку политзаключенных», которая, по мнению следствия, была оплачена зарегистрированным в США фондом «Свободная Россия» (в 2019 году признан в РФ нежелательной организацией). Наконец, по ст. 275 УК РФ (госизмена) были квалифицированы три публичных выступления господина Кара-Мурзы с критикой российских властей на Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне (октябрь 2021 года), в Хельсинкском комитете в Осло (также октябрь 2021 года) и в Вашингтоне на Хельсинкской комиссии Конгресса США (март 2022 года). Как полагает следствие, выступления выполнялись также по поручению «Свободной России».

Как ранее объяснял “Ъ” адвокат господина Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый известный случай, когда применяется новая, расширенная редакция статьи о госизмене: теперь таковой может быть признана не только передача секретных сведений, но и просто оказание иностранному государству или организации помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Именно по этой расширенной статье Владимир Кара-Мурза и получил большую часть своего срока — 18 лет лишения свободы. Еще семь лет ему присудили за фейки об армии и три — за участие в деятельности нежелательной организации.

В итоге по принципу частичного сложения наказаний получились запрошенные ранее прокурором 25 лет.

Несмотря на высокий интерес (в Мосгорсуд приехали 40 дипломатов из 24 стран, а на входе собралась огромная очередь), оглашение приговора проходило в том же небольшом зале, что и весь процесс, так что большинству зрителей и журналистов пришлось ограничиться трансляцией. Из родственников в зал смогла попасть только мать подсудимого Елена Гордон, которая пожаловалась, что туда не пустили ее сестру, племянника господина Кара-Мурзы и его духовника. «Человеку в такой ситуации хочется увидеть близких людей»,— объяснила она. Сам Владимир Кара-Мурза, который, как не раз напоминали его адвокаты, обвинения не признал и считает свои выступления нормальной деятельностью оппозиционного политика, ни на что не жаловался. А услышав число 25, он широко улыбнулся и подмигнул матери.

Фотогалерея Приговор Владимиру Кара-Мурзе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) арестовали в апреле 2022 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ На фото: Владимир Кара-Мурза на заседании суда 17 апреля Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Как утверждает следствие, во время выступления в США он обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий

На фото: посол США в России Линн Трейси, глава представительства ЕС в России Ролан Робер Галараг (третий справа) и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр (справа) в здании Мосгорсуда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Позднее против Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) возбудили еще два дела, в октябре 2022 года их объединили в одно производство Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Председатель правления общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Ян Рачинский Фото: Reuters / Maxim Shemetov Дело Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене, согласно которой госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России

На фото слева направо: посол США в России Линн Трейси, посол Великобритании в России Дебора Джейн Броннерт и посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр у здания суда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото По решению суда оппозиционеру также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото На заседании присутствовали 40 дипломатов из 24 государств, в том числе из США, Франции, Великобритании, Бельгии, Канады, Германии, Новой Зеландии, Дании, Литвы, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии

На фото: адвокат Мария Эйсмонт (в центре) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно»

На фото: посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр (справа) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 8 Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) арестовали в апреле 2022 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ На фото: Владимир Кара-Мурза на заседании суда 17 апреля Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Как утверждает следствие, во время выступления в США он обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий

На фото: посол США в России Линн Трейси, глава представительства ЕС в России Ролан Робер Галараг (третий справа) и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр (справа) в здании Мосгорсуда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Позднее против Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) возбудили еще два дела, в октябре 2022 года их объединили в одно производство Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Председатель правления общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Ян Рачинский Фото: Reuters / Maxim Shemetov Дело Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене, согласно которой госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России

На фото слева направо: посол США в России Линн Трейси, посол Великобритании в России Дебора Джейн Броннерт и посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр у здания суда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото По решению суда оппозиционеру также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото На заседании присутствовали 40 дипломатов из 24 государств, в том числе из США, Франции, Великобритании, Бельгии, Канады, Германии, Новой Зеландии, Дании, Литвы, Финляндии, Италии, Австрии, Швейцарии

На фото: адвокат Мария Эйсмонт (в центре) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно»

На фото: посол Канады в России Элисон Мэри ле Клэр (справа) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Смотреть

Примерно к такому сроку все и были готовы, но думали, что суд хотя бы символически снизит наказание относительно запрошенного обвинением, говорила потом журналистам адвокат Мария Эйсмонт. Но суд назначил максимально возможное наказание, которое только можно было дать ранее не судимому человеку – и никак нельзя было назначить отцу троих детей, считает госпожа Эйсмонт: «Это страшная, но высокая оценка работы Владимира как политика, он так это и воспринимает». Сейчас, по ее словам, команду защиты больше всего волнует состояние здоровья подзащитного: Кара-Мурза дважды был госпитализирован с признаками тяжелого отравления (в 2015 и 2017 годах.— “Ъ”), у него диагностирована полинейропатия, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

На ступеньках здания Мосгорсуда после оглашения приговора происходило и вовсе небывалое: с выражением солидарности Владимиру Кара-Мурзе и его семье перед СМИ по очереди выступили три посла — Дебора Броннерт (Великобритания), Линн Трейси (США) и Элисон Леклер (Канада).

Иностранные дипломаты не редкие гости на «громких» процессах — например, они регулярно посещали суды над оппозиционером Алексеем Навальным. Но обычно они предпочитают наблюдать молча, а тут случился почти митинг. Госпожа Трейси расценила решение суда как попытку заглушить инакомыслие в стране, выступила за право россиян высказывать собственное мнение и призвала «немедленно освободить» Владимира Кара-Мурзу. За отмену приговора выступила и госпожа Броннерт. А госпожа Леклер, напомнив, как десятилетия назад свободная и демократическая Россия пыталась в борьбе появиться на свет, отметила, что сегодняшний приговор — печальное свидетельство «темного поворота», которым завершилась эта борьба. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве считают неприемлемыми высказывания дипломатов об отмене приговора; такую реакцию в МИДе считают примером «беззастенчивого лицемерия» и попыткой давления на российскую судебную систему.

После того, как послы ушли, к микрофонам вышел пожилой человек, который сообщил, что написал стихи о Владимире Кара-Мурзе, и даже начал их читать. Закончив, он объявил, что написал также много других интересных стихов, но тут ему закричали «хватит», и поэту пришлось замолчать.

«Мои ощущения? Чувство вопиющего абсурда,— делилась тем временем с журналистами Елена Гордон.— Мне казалось, что я заснула и проснулась в книге Кафки или Ионеско. Что вообще происходит?»

Анастасия Корня