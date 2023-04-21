В IT по требованию

Традиционный дефицит IT-кадров, который наблюдался последние годы и обострился в связи с отъездом многих специалистов за рубеж из-за военных действий на Украине, в начале 2023 года начал нарастать. По оценке правительства, спрос на IT-кадры увеличился на 63%. Аналитики отмечают, что срок поиска кандидатов на IT-вакансии увеличился сильнее, чем в среднем по рынку. Ряд игроков уже рассматривают аутсорсинг специалистов из Индии, Израиля и Китая. Эксперты допускают, что в перспективе дефицит поможет сгладить использование искусственного интеллекта: за рубежом уже используют нейросети, например, для написания кода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«IT-отрасль снова замерла в ожидании, а сотрудники компаний, не имеющих брони и не попадающих под отсрочку от мобилизации или призыва на срочную службу, снова "на чемоданах"»,— говорит HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова в связи с принятыми Госдумой поправками, ужесточающими наказание для уклонистов и вводящими цифровизацию воинского учета. Информация о запрете на удаленную работу из-за границы со стороны крупных российских компаний, таких как VK и «Сбер», также спровоцировала волну увольнений сотрудников, которые уехали еще в прошлом году: чтобы заменить их, компании начали открывать новые вакансии (см. “Ъ” от 26 января).

Спрос на IT-кадры вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом, уточнили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На начало 2023 года на отечественном рынке было около 59 тыс. открытых IT-вакансий. В Минцифры “Ъ” подтвердили, что потребность в специалистах постоянно увеличивается. По данным «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России) и HH, в начале 2023 года срок поиска кандидатов на IT-вакансии вырос сильнее, чем в среднем по рынку: в два раза против 1,5 раза в других отраслях.

Не просто дефицит

В Ozon “Ъ” заявили, что предложение на рынке стали определять IТ-компании, которые возобновили наем в процессе адаптации к новым условиям. За год сама команда Ozon Tech увеличилась более чем на 40%, сейчас в штате более 4 тыс. разработчиков и инженеров, говорит директор по IT-персоналу Ozon Анастасия Кучай. При этом, отметила она, конкуренция на позиции начинающих специалистов остается высокой: компаниям нужны разработчики, которые «уже погружены в процессы и могут быстро закрыть ту или иную задачу».

В «Лаборатории Касперского» говорят, что на рынке не хватает DevOps-инженеров, Python-разработчиков, среди системных аналитиков ощущается дефицит middle- и senior-специалистов (высокого уровня). Это подтверждает и руководитель департамента подбора и адаптации ГК Softline Мария Григорович: дефицит IT-кадров с опытом по узким направлениям сохраняется. В Wildberries среди наиболее редких специалистов назвали администраторов баз данных (DBA), Golang-разработчиков и сотрудников с опытом работы с высоконагруженными системами.

В VK отметили, что дефицит квалифицированных IT-кадров — перманентная ситуация для всего рынка, но с 2022 года она стала ощущаться острее: «В том числе потому, что топовые работодатели — включая VK — нарастили наем, а именно эти игроки формируют основную конкуренцию за кандидатов». По словам представителя компании, «самые горячие специальности сейчас» это AI, ML и data science. В «Яндексе» говорят, что по итогам 2022 года штат вырос на 16% и спрос на высококвалифицированные кадры стабильно сохраняется.

Сложнее всего стало найти сотрудников с опытом, подтверждает главный эксперт HH.ru по рынку труда Наталья Данина: «В среднем увеличение срока поиска кандидатов с опытом работы более шести лет составило четыре-шесть месяцев. А это, очевидно, люди с опытом преодоления неоднократных кризисных ситуаций, на экспертных или руководящих ролях». Подобная ситуация неминуемо приводит к падению производительности компании в целом, считает она. «Интересно, что, несмотря на увеличение срока поиска, работодатели все равно отдают предпочтение именно таким кандидатам: 84% предпочитают людей с опытом работы и без специального образования кандидатам со специальным образованием, но без опыта»,— уточняет эксперт.

При этом ряд собеседников “Ъ” утверждает, что на рынке «не просто кадровый дефицит, а серьезный кризис». Источник “Ъ” в одной из крупных компаний говорит, что около 70% кандидатов уже уехали из РФ, а некоторые планируют переезд в ближайшее время, в связи с этим выросли ожидания по зарплате — примерно на 20%. «Многие уезжают, даже если удаленная работа в их текущей компании невозможна, и начинают искать работу уже из-за рубежа»,— говорит он. За последний год, по его словам, около 40% сотрудников, которые прежде работали из России, приняли решение переехать. Представитель СИБУРа добавил, что компания столкнулась с принципиальным выбором удаленной работы: «Для многих решающим фактором при выборе работодателя стали только полностью удаленные форматы и возможность работать вне РФ».

Официальных регуляторных ограничений для этого все еще нет. Хотя в Минцифры признали, что «настоятельно рекомендуют внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы» для сотрудников с доступом к функциям администрирования критически важных приложений и элементов IT-инфраструктуры, а также систем обеспечения информационной безопасности.

Импорт носителей экспертизы

В некоторых IT-компаниях допускают, что справиться с дефицитом кадров поможет привлечение зарубежных специалистов как под отдельные проекты на аутсорсинг, так и в штат. «Наши компании готовы брать на работу в штат иностранцев»,— говорит президент ассоциации «Руссофт» (объединяет 315 IT-компаний) Валентин Макаров. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, компания готова рассматривать IT-специалистов из любых стран, в том числе из Индии, Израиля, Китая и других: «Из-за кадрового дефицита в нашей стране необходимо создать благоприятные условия для упрощения принятия на должность для удаленной работы иностранных сотрудников. Но пока никаких действий в этом направлении предпринято не было».

Директор по организационному развитию группы «Рексофт» Фаина Лернер считает, что необходимы усилия для построения кросс-культурных команд: «Кроме того, и китайский, и индийский рынки огромны, ты выбираешь не из десяти кандидатов одного, а, например, из 500». В то же время в этих странах представлены все крупнейшие мировые и локальные компании, добавляет она: «Приходится конкурировать на очень высоком уровне».

Директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин отмечает, что есть много проблем с включением зарубежных специалистов в работу: «Одна из них — уровень подготовки. Например, если говорить про Индию, Китай и Иран, то уровень подготовки разработчиков в этих странах чаще всего ниже, чем в РФ. Именно благодаря хорошей школе программистов Россия сумела конкурировать с Индией и другими странами на американском и европейском рынке аутсорсинга». Поэтому, добавляет он, лучше обращать внимание на локальный рынок. Кроме того, нужно внимательно относиться к формированию команд, исходя из языковых и культурных отличий, учитывать разницу в часовых поясах, отмечает эксперт.

Впрочем, крупные холдинги пока всерьез не рассматривают IT-специалистов из-за рубежа. В Softline говорят, что изучают только кандидатов из РФ. Директор по IT-персоналу Ozon Анастасия Кучай также сказала, что компания не привлекает зарубежных сотрудников даже на аутсорсинге. В Aviasales отметили, что не работают с аутсорсом в большом объеме в целом. В «Яндексе» также сказали, что, как правило, не пользуются услугами внешних специалистов в разработке в целом. Компаниям необходимо наращивать компетенции в сфере корпоративного образования, чтобы в конечном счете снижать стоимость привлечения и удержания сотрудников, считает партнер «Яков и партнеры» и соавтор отчета Елена Кузнецова.

Ассистенты нового поколения

Отчасти решить вопрос IT-кадров компаниям в ближайшее время могут помочь нейросети. Пока их активное внедрение идет преимущественно за рубежом. Так, по данным опроса 1 тыс. компаний, проведенного в марте ResumeBuilder.com, почти половина уже использует ChatGPT. И половина тех, кто внедрил чат-бота, сообщает о замене им некоторых своих сотрудников: 66% компаний задействуют систему для написания кода, 58% — для копирайтинга и создания контента, 57% — для поддержки клиентов. По данным ResumeBuilder.com, почти все компании, использующие ChatGPT, заявили, что сэкономили с его помощью.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer — генеративный предварительно обученный трансформер) разработан OpenAI и способен работать в диалоговом режиме и поддерживать запросы на естественных языках.

Тем временем реальных сотрудников международные компании сокращают. С конца 2022 года сокращения кадров прошли в Meta (ее деятельность по ведению в РФ сервисов Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена), Twitter, Amazon, Google. Весной 2023 года об этом заявили в Disney. «Масштабное использование больших языковых моделей сократит количество разработчиков, которые не создают уникальный продукт, а занимаются рутинными задачами, написанием кода»,— считает основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и WEB 3.0 в России и мире» Ани Асланян. Но в РФ ИИ-сотрудники могут оказаться под угрозой (см. “Ъ” от 14 апреля). Не говоря уже о том, что в стране пока нет даже аналога ChatGPT.

Крупные российские IT-компании пока осторожно относятся к использованию нейросетей для замены программистов. В VK признают, что создают продукты на основе машинного обучения и нейросетей, но «тезис, что они полностью заменят людей, на наш взгляд, неверный, особенно в сфере разработки».

В Aviasales подтверждают, что оплачивают разработчикам Copilot (инструмент с использованием ИИ для разработки) от Github, «который покрывает базовые функции и экономит время»: «Сказать, как дальше это будет развиваться, пока сложно». В Softline говорят, что у компании амбициозные цели, «поэтому уверены, что задач хватит всем — и разработчикам, и нейросетям».

Процесс разработки ПО и моделей состоит из нескольких этапов, при этом в случае с разработкой моделей процесс сложнее, объясняет глава «Яков и партнеры» Яков Сергиенко: «Написание кода — это минимальная часть трудозатрат. Если брать классический процесс, то большую часть времени занимает не написание кода, а его тестирование. Чем больше корпорация, тем больше времени это занимает: проводится от четырех до шести типов тестирования. Каждый раз это требует доработки и переписывания кода».

Если говорить в целом про ИИ, то весь процесс как разработки, так и написания моделей уже сейчас может быть полностью автоматизирован, добавляет господин Сергиенко: «Начиная от сбора данных и заканчивая тестированием. Речь не только о нейросетях, но и о других технологиях, которые позволяют это делать». С одной стороны, отмечает он, это приводит к тому, что классических программистов или специалистов по работе с большими данными будет требоваться меньше, однако возникает необходимость в компетенциях другого уровня — в людях, которые способны эту систему создавать и настраивать: «Таким образом, роль человека меняется».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко, Юлия Тишина