Мешать не вредно

По данным “Ъ”, несмотря на эмбарго ЕС и потолок цен на нефтепродукты, участники рынка за три с половиной месяца увеличили экспорт бензина почти на 40% год к году, до 1,8 млн тонн. Экспорт дизеля Россия, до санкций выступавшая его основным поставщиком в Европу, снизила на 3% на фоне увеличения отгрузок на внутренний рынок. По мнению экспертов, поставки бензина за рубеж растут в условиях профицита товара и высокой маржинальности экспорта. Кроме того, санкции привели к распространению практики смешивания бензина с нафтой, что позволяет продавать такой продукт по верхнему пределу потолка цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспорт бензина с начала года и по середину апреля увеличился на 38%, до порядка 1,8 млн тонн, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой. За этот период производство увеличилось до 11,8 млн тонн, что превосходит прошлогодние показатели на 5%, а запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превысили 2 млн тонн. Биржевая стоимость бензина возобновила рост лишь на прошлой неделе, а до этого снижалась на фоне профицита товара, несмотря на рост нетбэка (см. “Ъ” от 10 апреля).

С 5 февраля ЕС и страны G7 ввели потолок цен для экспорта российских нефтепродуктов, который предполагает два предельных уровня цен: $100 за баррель для бензина и дизтоплива и $45 за баррель для нафты и темных нефтепродуктов. Судовладельцам и страховым компаниям запрещено оказывать услуги по перевозке российских нефтепродуктов по контрактам, не предусматривающим условия предельной цены.

По данным Reuters, рост экспорта бензина в первом квартале произошел за счет увеличения поставок в африканские страны (812 тыс. тонн), в частности, Нигерию, Тунис и Ливию, на первую из них пришлась основная доля в 488 тыс. тонн.

По информации источников “Ъ”, в начале года нафта торговалась выше установленного для нее потолка в $45 за баррель, из-за чего российские поставщики могли бы понести потери при ее экспорте. Согласно сведениям Reuters, это привело к распространению практики смешивания нафты с бензином, что позволяет продавать получившийся продукт по предельной цене в $100 за баррель. Многие рынки в Африке и Латинской Америке, куда сейчас поставляются российские нефтепродукты, менее требовательны к составу топлива, чем прежние покупатели в Европе.

Еще в марте прошлого года российские НПЗ столкнулись с проблемами при экспорте нефтепродуктов из-за санкций ЕС и США против России за начало военных действий на Украине, так как многие зарубежные трейдеры перестали закупать топливо из РФ. В результате из-за затоваривания в марте и апреле 2022 года произошло значительное падение нефтепереработки в РФ. Это заставило российские нефтекомпании перенаправлять поставки в основном в Азию.

До санкций Россия выступала основным поставщиком дизтоплива в Европу, но в феврале ЕС ввел эмбарго и на этот продукт. Однако на отгрузки ограничение пока повлияло незначительно: экспорт дизтоплива из РФ с начала года снизился на 3%, до порядка 9,5 млн тонн, при производстве в 23,8 млн тонн (рост на 7,5%). Падение было компенсировано ростом поставок на внутренний рынок, а в первой трети апреля экспорт дизтоплива год к году увеличился сразу на 8,5%, до 894 тыс. тонн. В результате нефтяники в начале апреля наращивали суточную переработку относительно средних значений марта.

В целом в РФ нефтепереработка остается выгодной, несмотря на изменение формул демпфера с апреля, считает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов: НПЗ продолжают получать вполне приемлемую маржу на внутреннем рынке и при экспорте. По его словам, начало действия февральского эмбарго ЕС «вызвало логистические проблемы», но сейчас можно сделать вывод, что нефтяной и нефтепродуктовый экспорт «перенаправлен на другие рынки, пусть и с упущенной выгодой».

Если учесть предварительные апрельские демпферы и экспортные дисконты на нефтепродукты российского происхождения, то бензины намного выгоднее экспортировать, чем продавать их на внутреннем рынке, добавляет господин Турукалов. Поставка на внешние рынки может принести на 10–13 тыс. руб. за тонну больше, чем реализация внутри страны по текущим биржевым ценам. С дизтопливом, уточняет эксперт, сложилась обратная ситуация: биржевые цены выше нетбэка примерно на 8 тыс. руб. за тонну.

Дмитрий Козлов