Красноярскому — край

В четверг в отставку по собственному желанию ушел губернатор Красноярского края Александр Усс («Единая Россия»). Его сменил хорошо знакомый с этим регионом заместитель министра финансов Михаил Котюков, которого прочили в красноярские губернаторы еще в 2017 году. Уход господина Усса эксперты прогнозировали давно, а господина Котюкова они называют очень подходящим для края руководителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков возвращается в Красноярский край после «федеральной командировки»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Котюков возвращается в Красноярский край после «федеральной командировки»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

20 апреля вечером (по красноярскому времени) Александр Усс написал в своем Telegram-канале, что на днях виделся с президентом Владимиром Путиным и получил от него предложение «продолжить работу на федеральном уровне». «Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края»,— уточнил господин Усс. Он поблагодарил президента за доверие и поддержку, а также всех, с кем он был «вместе в сложные моменты» и с кем «шел к общим достижениям и успехам».

«Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России»,— резюмировал теперь уже бывший глава региона.

Почти сразу после этого официальный сайт Кремля сообщил о видеовстрече Владимира Путина с заместителем министра финансов РФ Михаилом Котюковым. Президент отметил, что чиновник много лет проработал в Красноярском крае и поэтому знает о его значимости для России. «Мне кажется, (вы.— “Ъ”) вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край,— продолжил глава государства.— Вы сами к этому готовы?»

Господин Котюков поблагодарил господина Путина за поддержку, которую тот оказывает краю, и пообещал применять «весь свой потенциал, все возможности для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей».

По его словам, на новом посту он будет держать в поле зрения вопросы развития энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, транспортной системы, экологии и сельских территорий. Завершая разговор, Владимир Путин отметил и вклад в развитие региона Александра Усса. «Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе и, если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем»,— заключил президент.

Михаилу Котюкову 46 лет, он уроженец Красноярска и выпускник Красноярского госуниверситета по специальности «финансы и кредит». В 1997 году начал работать в администрации региона, где с 2003 года прошел путь от замначальника главного финансового управления до вице-губернатора, а затем министра финансов и вице-премьера краевого правительства (при губернаторе Александре Хлопонине). В апреле 2010 года господин Котюков начал федеральную карьеру, перейдя в Минфин РФ на должность главы департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В июне 2012 года он был назначен заместителем главы Минфина Антона Силуанова, в октябре 2013-го — руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО), а 18 мая 2018 года — первым министром науки и высшего образования РФ. В декабре того же года вошел в состав высшего совета «Единой России» (ЕР). В январе 2020 года Михаил Котюков ушел в отставку вместе со всем правительством Дмитрия Медведева, а в марте занял пост заместителя министра финансов.

Должность красноярского губернатора СМИ пророчили Михаилу Котюкову еще в 2017 году, когда он возглавлял ФАНО и был на хорошем счету в администрации президента (АП).

27 сентября 2017 года тогдашний глава края Виктор Толоконский заявил о своей отставке на заседании регионального правительства, но официально о его уходе было объявлено только 29 сентября. И в этот временной промежуток в качестве основного кандидата на пост губернатора называли именно Михаила Котюкова, а не спикера краевого парламента Александра Усса.

Молодой глава ФАНО действительно лучше вписывался в новые тренды кадровой политики АП: там тогда делали ставку на так называемых молодых технократов (позже от этого термина во внутриполитическом блоке Кремля отказались), под образ которого господин Котюков вполне подходил. О хорошем к нему отношении со стороны АП говорит и тот факт, что как раз в 2017–2018 годах чиновник стал выпускником первого потока программы кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, которую эксперты также называют «школой губернаторов». В последние годы окончание этих курсов стало практически обязательным условием для кандидатов на губернаторские посты.

Александр Усс, в свою очередь, представлял старые элиты и в 2002 году, будучи председателем краевого заксобрания, сам участвовал в выборах губернатора Красноярского края. Тогда он вышел во второй тур вместе с главой Таймырского автономного округа Александром Хлопониным, но уступил ему 6% голосов.

По версии источников “Ъ”, занять в 2017 году пост губернатора господину Уссу удалось благодаря протекции высокопоставленных покровителей, но своим для АП, судя по всему, он так и не стал.

Например, в Кремле, как ранее сообщал “Ъ”, уже давно высказывали недовольство низкими рейтингами Александра Усса. А в 2021 году осведомленный источник “Ъ”, близкий к АП, утверждал, что там сомневались, стоит ли главе края возглавлять региональный список ЕР на выборах в Госдуму,— и в этот список он так и не попал. Кроме того, собеседники “Ъ” периодически говорили о конфликте господина Усса с главой «Норильского никеля» Владимиром Потаниным. Впрочем, по их же словам, губернатору удавалось находить компромисс как с господином Потаниным, так и с другими крупными региональными игроками. И у собеседников “Ъ” до последнего момента не было уверенности в том, покинет ли господин Усс свой пост или все же пойдет на второй срок.

Александр Усс стал четвертым губернатором, ушедшим в отставку этой весной. У троих из них срок полномочий завершался в сентябре 2023 года: помимо господина Усса это глава Чукотки Роман Копин (ЕР) и омский руководитель Александр Бурков («Справедливая Россия — За правду»). Первого сменил бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, второго — экс-министр Ставропольского края Роман Хоценко, оба — с недавним опытом работы в руководстве народных республик Донбасса. Полномочия четвертого отставника, смоленского губернатора Алексея Островского (ЛДПР), истекали осенью 2025 года: вместо него был назначен Василий Анохин — директор одного из департаментов аппарата правительства РФ.

По данным РБК, после отставки Александр Усс может перейти на должность представителя краевого парламента в Совете федерации. Для этого досрочно сложить полномочия должен не только нынешний сенатор от заксобрания Валерий Семенов, но и кто-то из краевых депутатов, чей мандат и сможет получить господин Усс, возглавлявший список ЕР на последних выборах в региональный парламент.

Возвращение Михаила Котюкова в Красноярском крае восприняли позитивно. «Людей он знает, с ситуацией знаком»,— сказал “Ъ” председатель заксобрания, секретарь реготделения ЕР Алексей Додатко. С ним согласен и руководитель фракции КПРФ Александр Ратахин:

«Михаил Котюков не варяг, он родился и жил в микрорайоне Покровка, он прекрасно знает ситуацию в регионе и в городе. Есть надежда, что и отдаленным районам будет уделяться такое же пристальное внимание, как большим микрорайонам Красноярска».

«То, что Александра Усса не оставят на второй срок, для большинства экспертов было очевидно еще год или даже полтора назад,— отмечает руководитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов.— Но было очевидно и то, что губернатору дадут доработать до максимально возможной даты: в Москве он на хорошем счету, несмотря на сопровождавшие его работу время от времени информационные скандалы, плюс история с сыном, которая Уссу-старшему однозначно пошла "в зачет"». Напомним, Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по подозрению в отмывании денег, а 23 марта 2023 года, после одобрения экстрадиции в США, он сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Россию.

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, отставка Александра Усса была ожидаемой, поскольку он находился в «красной зоне» рейтинга политической устойчивости губернаторов. А вот история с арестом его сына ни в плюс, ни в минус в данном случае не сыграла, полагает эксперт. «Когда обсуждались потенциальные кандидаты, и московские красноярцы, и люди в регионе отзывались о Михаиле Котюкове позитивно, говорили, что это был бы оптимальный вариант»,— добавляет господин Минченко.

Регионалист Ростислав Туровский называет Михаила Котюкова самой крупной фигурой из всех весенних назначенцев. «Из аргументов в пользу Котюкова — большой опыт работы в регионе в успешной команде, затем большой опыт занятия важных должностей в правительстве. Если Усс был опытным, но только местным тяжеловесом, рудиментом былой эпохи, то Котюков — выходец из региона, сделавший успешную карьеру в центре. Это позволяет рассчитывать на улучшение отношений региона и правительства РФ»,— отмечает эксперт.

Андрей Прах, Андрей Винокуров; Дарья Решетникова, Оксана Павлова, Новосибирск