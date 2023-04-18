Депутаты разобрались с гражданами

Госдума во вторник одобрила во втором и третьем чтениях новую редакцию закона «О гражданстве РФ», внесенную в Думу президентом еще в конце 2021 года. Единоросс Константин Затулин выступил с критикой итогового документа, так как он, по сути, делит граждан на две категории с разными правами, что противоречит Конституции: одних, которые получили его по рождению, лишать гражданства нельзя, а других, приобретших его по другим обстоятельствам, можно. Также господин Затулин предложил записать в документе понятие «соотечественники за рубежом». Однако поддержку коллег партиец не получил: по их мнению, принятия документа именно в таком виде требует международная обстановка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Затулин (слева) до последнего пытался уговорить Думу еще немного исправить закон о гражданстве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Затулин (слева) до последнего пытался уговорить Думу еще немного исправить закон о гражданстве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дума одобрила президентский законопроект «О гражданстве» в первом чтении еще 5 апреля прошлого года. Законопроект расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ; сокращает требования при приеме в российское гражданство более чем к 20 категориям лиц; вводит институт прекращения гражданства РФ вместо отмены решения о приеме в него. Кроме того, расширяется список преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства: в него добавились некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Ко второму чтению профильный комитет по делам СНГ также одобрил поправки группы сенаторов, пополняющих этот перечень дезертирством, нарушением территориальной целостности РФ, дискредитацией армии, публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, вооруженным мятежом, посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля и т. д.

Второе чтение должно было пройти 11 апреля, но глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сообщил, что попросил перенести рассмотрение документа, чтобы проработать вопрос о предоставлении гражданства иностранцам, которые служат в армии РФ. 17 апреля комитет одобрил соответствующую поправку: теперь иностранцы, заключившие контракт на службу в ВС РФ на срок не менее одного года, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Зампред комитета по делам СНГ Артем Туров («Единая Россия») доложил депутатам, что в законопроекте «сохранен подход к гражданству как к устойчивой правовой связи между человеком и государством». В связи с этим общие условия принятия в российское гражданство ориентированы на людей, способных «включиться в систему социальных связей, стать полноправными членами российского общества».

Господин Туров отметил, что в законопроекте «фактически образуется институт репатриации».

Он напомнил о сокращении требований при приеме в гражданство для соотечественников, бывших граждан СССР и их потомков.

Первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин (ЕР) оказался в оппозиции. По мнению депутата, ряд его поправок так и не были учтены ко второму чтению. Кроме того, господин Затулин выступил категорически против появления в законодательстве понятия о прекращении гражданства. По его словам, в 2017 году в законы были внесены поправки, позволяющие аннулировать решение о приобретении гражданства, если человек сообщил о себе заведомо ложные сведения. «Но в данном случае речь идет о расширении возможности для прекращения гражданства РФ, что фактически противоречит нормам Конституции. Мы делим граждан на две части — тех, кто получил гражданство по рождению и лишить его их нельзя никогда, даже если они совершили преступление, и всех остальных»,— пояснил господин Затулин.

Артем Туров объяснил законодательные новеллы международной обстановкой и «нарастающими угрозами внутренней безопасности страны».

«Если человек совершил преступление, он должен сидеть в тюрьме. И вот он выходит из тюрьмы без гражданства. Зачем? — недоумевал Константин Затулин.— Мы до 2017 года, в отличие от Советского Союза, вообще не лишали гражданства и этим гордились».

Однако депутаты отказались от этого повода для гордости и проголосовали за поправки о прекращении гражданства за совершение тяжких преступлений.

Затем Константин Затулин предложил вынести на отдельное голосование свои поправки, рекомендованные комитетом к отклонению. Он настаивал на том, что необходимо прописать в законодательстве понятие «соотечественники за рубежом»: «Мы клянемся соотечественникам, обещаем им поддержку, о чем даже внесли поправку к Конституции, но в базовом законе этого понятия нет». Господин Туров ответил, что законопроект в «достаточной мере ориентирован на соотечественников в части упрощенного получения гражданства». Дума поправку отклонила. Не согласились депутаты и с предложением господина Затулина оставить в новой редакции закона право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии. Согласно новому законопроекту, решения в отношении этих граждан могут быть оформлены указами президента. Аналогичное предложение было у господина Затулина и в отношении жителей Приднестровья, где русский язык признан государственным, но и оно не было одобрено палатой.

Ольга Алимова (КПРФ) неожиданно подняла тему гендерной идентичности. Ей не понравилось положение о том, что при изменении пола паспорт можно считать недействительным.

«Мне кажется, что в принципе пол изменить невозможно. Возможно провести какие-то хирургические операции по изменению внешности. Наличие груди или ее отсутствие не говорит о том, что это мужской пол или женский»,— сказала госпожа Алимова. Артем Туров предпочел уйти от темы, лаконично ответив, что поправка «препятствует реализации гражданином своих прав и обязанностей». Палата его поддержала.

Нина Останина (КПРФ) вынесла на отдельное голосование поправку о том, чтобы не дать возможность прекратить гражданство ребенка опекунами-иностранцами. Она напомнила о естественной убыли населения. «Мы же хотим, чтобы к нам вернулись те дети, которые волею случая оказались за пределами нашей страны?» — поинтересовалась коммунист. Артем Туров ответил, что лица, чье российское гражданство было прекращено по инициативе родителей, в том числе приемных, смогут получить его по достижении 18 лет в упрощенном порядке.

Дума приняла законопроект во втором чтении, после чего по предложению комитета спикер палаты Вячеслав Володин поставил его на голосование в третьем. За проголосовали 408 депутатов, воздержался только Константин Затулин.

Ксения Веретенникова