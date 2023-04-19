Белоруссия и Россия выступят единым фродом

Москва и Минск подписали соглашения о совместных действиях по регулированию сетей связи и международного трафика. В частности, по данным “Ъ”, речь идет о борьбе с телефонным мошенничеством. Сейчас треть мошеннических звонков, идущих из-за рубежа, поступают в Россию из Белоруссии, отмечают эксперты. Сотрудничество может помочь решить проблему, но создаст дополнительную нагрузку на операторов связи, предупреждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минцифры РФ и Министерство связи и информатизации Белоруссии будут совместно бороться с фродом (телефонным мошенничеством) на своих сетях, рассказали “Ъ” в российском министерстве. Это закреплено одним из международных соглашений, подписанных 18 апреля на ИКТ-форуме «ТИБО-2023» в Минске. Второй подписанный документ, по словам представителей Минцифры, рамочный и посвящен «унификации нормативно-правовых актов в сфере электросвязи» союзных государств.

В министерстве заверили, что реализация соглашения по борьбе с фродом не скажется на коммерческой деятельности операторов связи: «Она позволит развить эффективную систему для ограничения пропуска мошеннического международного трафика на сетях связи двух государств».

В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев. В «Ростелекоме» считают, что российско-белорусское подписание в целом «это действия, направленные на очистку трафика в рамках мероприятий по отмене роуминга в Союзном государстве».

В конце январе в России была запущена единая платформа верификации телефонных звонков «Антифрод» для выявления и борьбы со звонками с подменных номеров, которые используют мошенники для обмана абонентов и вывода денег с их счетов. К ней начали подключаться все ключевые российские операторы, теперь система контролирует трафик, которым они обмениваются. Из-за угрозы получить штраф крупные игроки рынка также начали отключать от работы на своих сетях небольшие компании, которые к государственной системе не подключились (см. “Ъ” от 6 марта).

Запуск «Антифрода» был связан с возросшими в России рисками из-за мошеннических звонков, которые активизировались к весне прошлого года. Только к концу мая 2022 года доля мобильных пользователей, которым поступали звонки мошенников с неизвестных номеров, достигла 12,5% от общего числа абонентов. Эксперты отмечали, что большинство злоумышленников обосновались в соседних государствах (см. “Ъ” от 22 июня).

Министерство внутренних дел Белоруссии со своей стороны в конце февраля предупредило граждан о распространении на территории республики мошенничества, построенного на звонках с подменных номеров, внешне похожих на телефоны госучреждений, сообщало БелТА.

В 2022 году количество мошеннических звонков в России выросло на 30%, говорят в «Информзащите». Около 70% всех таких звонков идет через международные каналы связи, треть из них, по оценкам компании, приходится на Белоруссию. В «Лаборатории Касперского», впрочем, считают, что сейчас большое количество мошеннических звонков происходит с номеров Турции, Казахстана и Ирана.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предполагает, что результаты работы российской системы «Антифрод» «позитивны и в этом случае внутренний мошеннический трафик сокращается, а злоумышленники продолжают искать решения через зарубежные звонки». В то же время, предупреждают в «Информзащите», для операторов связи совместная борьба России и Белоруссии с мошенниками «может повлечь затраты на внедрение и доработку технических решений и модернизацию систем связи и оборудования».

Татьяна Исакова, Вадим Красников