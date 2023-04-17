«Лента» ищет полку с косметикой

На сеть магазинов косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги», которой год назад начал интересоваться «Магнит», появился еще один претендент. По данным “Ъ”, «Лента» миллиардера Алексея Мордашова изучает возможность покупки бизнеса сети. «Лента», чей основной формат — продуктовые гипермаркеты, столкнулась с серьезным снижением трафика и среднего чека. Выход в дрогери-сегмент, по мнению экспертов, позволит добиться более активного развития бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что «Лента» ведет переговоры о покупке сети магазинов косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги», “Ъ” рассказали один из дистрибуторов и источник на рынке ритейла. В «Ленте» от комментариев отказались. В «Улыбке радуги» на запрос “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ” в инвесткругах, еще до кризиса бизнес дрогери-сетей (магазины парфюмерии, бытовой химии и хозяйственных товаров) оценивался в два размера годовой выручки, сейчас — максимум в 1,5 размера. ООО «Дрогери Ритейл», управляющее сетью «Улыбка радуги», не раскрывает консолидированные финансовые данные.

По подсчетам «Infoline-Аналитики», в 2021 году выручка компании могла составить 23,2 млрд руб. Подсчетов за 2022 год пока нет. Исходя из имеющихся данных, бизнес «Улыбки радуги» можно оценить примерно в 35 млрд руб.

«Лента» — не единственная компания, интересующаяся покупкой «Улыбки радуги». В начале 2022 года «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщал, что «Магнит» рассматривает возможность приобретения «Улыбки радуги». В пятницу, 14 апреля, в «Магните» отказались комментировать эту тему.

«Улыбка радуги» основана в 2001 году в Санкт-Петербурге Андреем Трубициным. В 2012 году контроль над ритейлером получили совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер. Сейчас «Дрогери Ритейлом», по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет кипрская Ulybka Investments Ltd. Сеть управляет более 1,1 тыс. магазинов в 33 регионах России.

«Лента», где основным акционером является «Севергрупп» Алексея Мордашова (занимает пятое место в рейтинге Forbes с состоянием $13,2 млрд), на конец 2022 года управляла 259 гипермаркетами и 561 магазином малых форматов по всей России. В прошлом году ритейлеру удалось нарастить продажи на 11,1%, до 537,4 млрд руб., но это не помогло удержать чистую прибыль, которая сократилась на 64,5% год к году, до 4,85 млрд руб.

Причиной снижения прибыли может быть то, что «Лента» продолжает развивать формат гипермаркетов, который, как говорила в октябре 2022 года директор по стратегии и трансформации сети Анастасия Волохова, «показывает падение трафика и продаж». По оценке «Infoline-Аналитики», в четвертом квартале 2022 года продажи гипермаркетов «Ленты» сократились на 0,8% против роста на 1,8% в третьем квартале. Поэтому, по словам госпожи Волоховой, перед «Лентой» стоит задача трансформировать бизнес.

Одним из способов такой стратегии может быть выход в сегмент дрогери за счет покупки «Улыбки радуги», считает партнер One Story Ольга Сумишевская. Возможный выход в этот сегмент позволит «Ленте» добиться более активного роста бизнеса и увеличить стоимость компании, соглашается старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

В то же время для «Улыбки радуги» присоединение к крупному FMCG-ритейлеру позволит поддержать бизнес в условиях нестабильности в экономике, считает независимый эксперт Ирина Болотова. По ее словам, игроки дрогери-сегмента в прошлом году оказались под давлением из-за уменьшения ассортимента продукции международных брендов и всплесков ажиотажного спроса со стороны потребителей, которые сменялись резким сокращением покупок. В 2022 году оборот российского рынка косметики, парфюмерии и товаров для ухода, по данным «Infoline-Аналитики», снизился на 3,6% год к году, до 810 млрд руб., а продукция в среднем подорожала на 30%.

В то же время Ирина Болотова называет дрогери-сегмент высококонкурентным. По ее словам, федеральные игроки конкурируют не только между собой, но и с сильными локальными сетями.

Алина Савицкая, Халиль Аминов