Через Никарагуа проездом

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся в турне по Латинской Америке, сделал короткую остановку в Никарагуа. Стороны обменялись планами дальнейшего сотрудничества и дружно заклеймили Запад. С подробностями из Манагуа — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам отношений с РФ Лауреано Ортега, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада

Фото: Пресс-служба МИД России Слева направо: спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам отношений с РФ Лауреано Ортега, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада

Фото: Пресс-служба МИД России

В конгресс-центре Улофа Пальме Сергея Лаврова принимали президент Никарагуа Даниэль Ортега, его супруга Росарио Мурильо, занимающая пост вице-президента, и сын Лауреано Ортега, советник главы государства по вопросам инвестиций и торговли и координатор отношений с РФ. Для Никарагуа это обычное дело: найти сферу деятельности правительства, где не была бы представлена семья Даниэля Ортеги, с 2007 года не покидавшего пост президента, здесь весьма непросто.

«То, что под вашим руководством никарагуанский народ отстоял свое право самостоятельно решать внутренние вопросы — это большое достижение»,— обратился российский министр к господину Ортеге и поздравил его с Днем мира.

День мира — совсем еще молодой национальный праздник. Администрация Даниэля Ортеги провозгласила его после того, как пресекла попытку государственного переворота, предпринятую оппозицией в 2018 году. Выступления против режима начались из-за попыток правительства увеличить налоговое бремя на граждан. Жертвами протестов, которые продолжались восемь месяцев, стали 322 человека, 565 были арестованы. В начале февраля 222 из них власти Никарагуа выслали спецрейсом в США, лишив гражданства. Основанием для этого послужила отредактированная накануне 21-я статья Конституции, в которой говорится о депортации в случае измены родине.

«Убеждены, что развитие Никарагуа будет и дальше опираться на решения, принятые никарагуанским народом, а не кем-то из-за границы»,— продолжил Сергей Лавров. Кем именно, он не уточнил.

Впрочем, из слов Даниэля Ортеги было легко понять, чье вмешательство упомянул российский министр.

И сам президент, и его администрация в ходе протестов неоднократно заявляли, что США способствуют дестабилизации обстановки в стране, финансируя оппозицию. К примеру, комментируя в феврале высылку оппозиционеров в США в эфире национального телевидения, он сказал: «Они возвращаются в страну, правителями которой были использованы, чтобы сеять ужас, смерть, разрушение здесь, в Никарагуа».

А в своем обращении к нации по случаю Дня мира он заявил: «НАТО преследует Россию, окружая ее большим количеством оружия, большим количеством военных баз, а Соединенные Штаты дирижируют международным террористическим оркестром» (цитата по «РИА Новости»).

Особое внимание на встрече Сергея Лаврова с президентом Никарагуа и его семьей было уделено экономическому сотрудничеству.

«У нас есть уже очень хорошая основа для качественно нового этапа развития экономических, инвестиционных отношений»,— отметил Сергей Лавров.

Он выразил удовлетворение тем, как развивается взаимодействие двух стран: в Никарагуа идут поставки российской автомобильной техники, удобрений, продовольствия, развивается сотрудничество в сфере реализации транспортных инфраструктурных проектов.

Напомним, в 2022 году торговый оборот между странами достиг $160 млн, что более чем вдвое превышает показатель 2019 года. Контакты России и Никарагуа активизировались на фоне изменения геополитической конъюнктуры. Так, в декабре прошлого года Москву во главе представительной делегации посетил Лауреано Ортего. По словам Сергея Лаврова, тот приезд был отмечен рекордным количеством встреч. А в ходе визита в Москву главы МИД Никарагуа Дениса Монкады Колиндреса в конце марта было подписано соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирного атома. Тогда же стало известно, что идет работа над соглашением о закупках зерна.