Госдума одобрила пожизненное наказание за госизмену

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении поправки, предполагающие пожизненное лишение свободы за государственную измену. Сейчас максимальное наказание составляет до 20 лет колонии. Также парламентарии поддержали ужесточение наказания за терроризм.

Согласно принятым депутатами изменениям, по уголовной статье о госизмене в качестве самого жесткого наказания будет предусмотрено пожизненное лишение свободы (вместо 20 лет). По статье «Акт международного терроризма» можно будет осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы.

В свою очередь, обвиняемых по статье «Террористический акт» можно будет приговаривать к 20 годам тюрьмы вместо 15. Также поправки предусматривают повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье «Организация террористического общества и участие в нем» подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.

Поправки поддержали 425 депутатов Госдумы, остальные парламентарии в голосовании не участвовали.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения. Право на условно-досрочное освобождение у осужденных пожизненно появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

Накануне, 17 апреля, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (признан в России иностранным агентом) был приговорен к 25 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Александр Кислов