Россия открывает закрома

Неплохой урожай и огромные переходящие запасы позволяют строить оптимистичные планы на экспорт пшеницы из России в предстоящем сезоне. По оценкам аналитиков, страна может вывезти 37,5–45 млн тонн, что будет сопоставимо с рекордными отгрузками в этом сезоне. Поддержать цены на пшеницу на мировом рынке могут ограничения на ввоз украинского зерна со стороны восточноевропейских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Россия может экспортировать 43 млн тонн пшеницы в сезоне 2023–2024 годов, что станет вторым результатом после рекорда текущего сезона, ожидают в «Совэконе». Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что фактически экспорт пшеницы в будущем сезоне может оказаться и выше 43 млн тонн, сравнившись с результатом сезона 2022–2023 годов. В этом сезоне «Совэкон» оценивает экспорт пшеницы из России в 44,5 млн тонн, всего зерна — в 55,9 млн тонн.

Как отмечает Андрей Сизов, несмотря на ожидаемое сокращение урожая в 2023 году, сбор пшеницы ожидается выше среднего, а с учетом огромных переходящих запасов общее предложение год к году сократится лишь незначительно.

В связи с благоприятной погодой в ключевых регионах «Совэкон» 18 апреля повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2023 году на 1,5 млн тонн, до 86,8 млн тонн. Это на 17% меньше уровня 2022 года в 104,2 млн тонн, а также на 5% больше среднего за последние пять лет показателя в 82,5 млн тонн, пишут аналитики.

По данным Росстата, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях на 1 марта достигали 17,4 млн тонн, что на 82% выше среднего за пять лет.

Директор «Прозерно» Владимир Петриченко пока прогнозирует экспорт пшеницы из России в будущем сезоне на уровне 42 млн тонн. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает отгрузки в 37,5 млн тонн с учетом продолжения закупок в интервенционный фонд. Если закупки будут скорректированы, то экспорт может достичь 40 млн тонн, указывают аналитики «Русагротранса».

Вице-премьер Виктория Абрамченко в конце марта говорила, что правительство рассматривает вопрос увеличения закупок зерна в интервенционный фонд на 7 млн тонн. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует экспорт российской пшеницы в сезоне 2023–2024 годов в 45 млн тонн против ожидаемого результата этого сезона в 46 млн тонн, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

По данным ИКАР, которые приводит Reuters, на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу с 12,5-процентным протеином снизились на $2, до $271 за тонну (FOB).

«Совэкон» оценивает среднюю стоимость пшеницы из РФ в $277–283 за тонну.

По данным «Русагротранса», опубликованным на портале «Поле.рф», российская пшеница этого класса с поставкой в мае—июне продается по $275 за тонну, но покупатели предлагают менее $270 за тонну (FOB).

В то же время в начале недели котировки на пшеницу на мировых биржах поддержали новости о введении запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, где это объясняли необходимостью поддержки местных сельхозпроизводителей. Как сообщал Reuters, ввести подобные ограничения также может Румыния. Рассматривает временный запрет и Болгария, заявляли в местном Минсельхозе. По данным «Прозерно», 17 апреля фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго дорожали на $5,1 до $255,8 за тонну. В Еврокомиссии односторонние торговые ограничения членов ЕС считают неприемлемыми. Вечером 18 апреля стало известно, что Польша согласилась разблокировать транзит украинского зерна через свою территорию.

По словам источника “Ъ” на рынке, Украина экспортирует около 60% зерна через европейские страны, остальной объем вывозится в рамках зерновой сделки из портов на Черном море.

Украинская зерновая ассоциация оценивает экспорт зерновых и масличных в марте 2023 года в 6,4 млн тонн, в феврале — в 5,5 млн тонн. По словам Владимира Петриченко, если ограничения на поставки украинского зерна со стороны части европейских стран сохранятся, это предотвратит демпинг на рынке ЕС и приведет к дальнейшему движению котировок, что станет позитивным для всех поставщиков.

Как отмечает Дмитрий Рылько, если транзит украинского зерна через европейские страны сохранится, влияние на мировой рынок будет минимальным. Андрей Сизов считает, что ограничения должны вызвать дальнейшую реакцию Брюсселя и какого-либо влияния на мировые цены и российский экспорт ждать не стоит. Собеседник “Ъ” на рынке добавляет, что проблемы с вывозом украинского зерна через ЕС повышают значимость зерновой сделки. В МИД РФ ранее отмечали, что без решения системных проблем (подключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники и запчастей, отмены ограничений на страхование) о продлении сделки после18 мая «говорить не приходится».

Анатолий Костырев