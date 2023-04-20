Смерть за смерть

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в четверг предложил расширить полномочия регионов в сфере регулирования численности бездомных животных, усилить ответственность владельцев животных и «гуманно усыплять» уличных и домашних животных, если они проявляют агрессию. Поводом стала гибель в Оренбурге ребенка, на которого напала стая собак. С критикой действующего законодательства — «чипировали и отпустили» — выступил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Депутаты Алтайского краевого заксобрания сегодня же направили в Госдуму проект поправок, в котором речь идет о расширении возможности для умерщвления бездомных животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

После гибели ребенка в Оренбурге губернатор региона Денис Паслер направил заксобранию предложение внести правки в федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Напомним, в воскресенье стая бездомных собак напала на мальчика вблизи гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе.

Региональное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. 18 апреля был задержан начальник управления ЖКХ мэрии Анатолий Байкаров.

Оренбургские чиновники признали факты многочисленных жалоб граждан в связи с агрессией бездомных животных. Как выяснилось, часть собак из стаи были ранее отловлены и стерилизованы по городской программе. После случившегося ужесточить закон об ответственном обращении с животными первым публично предложил глава города Сергей Салмин. За «гуманное умерщвление» бездомных животных выступил и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Губернатор Паслер среди прочего предлагает расширить полномочия местных властей в сфере регулирования численности бездомных животных.

«То есть регионы в этом случае будут самостоятельно выбирать путь решения вопросов с животными без владельцев. И будут делать это, исходя из существующей на территории ситуации и с учетом мнения жителей»,— говорится в сообщении областного правительства.

Кроме того, глава региона считает необходимым обязать владельцев домашних животных регистрировать их: «Число бродячих особей продолжает расти из-за того, что владельцы, отказываясь от права собственности на них, выпускают животных в доступную среду обитания — на улицы населенных пунктов. Обязательный учет домашних питомцев позволит снизить количество безнадзорных животных и повысить ответственность владельцев за их судьбу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Но главное — оренбургский губернатор предлагает разрешить «гуманно усыплять» бродячих и домашних животных, если они «проявляют агрессию к людям или другим животным и несут угрозу их жизни и безопасности».

С аналогичной инициативой выступили в четверг депутаты Алтайского краевого заксобрания (АКЗС). Они направили в Госдуму проект поправок к федеральному законодательству, в котором речь идет о расширении возможностей для умерщвления бездомных животных. Авторы называют предусмотренный действующим законом метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) неэффективным: «После возврата собак на прежние места обитания они подвергаются риску заражения опасными болезнями от других собак, представляют реальную угрозу для жизни и здоровья человека, становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, нападают на домашний скот, диких животных».

В данный момент животное может быть умерщвлено только с целью прекращения его страданий при нежизнеспособности, напоминают алтайские депутаты.

Они предлагают включить в число оснований для эвтаназии «необходимую оборону» при нападении безнадзорного животного, проявление клинических признаков бешенства в течение десяти дней с момента поступления в приют, а также установленную зоопсихологом немотивированную агрессию животных, которым в течение полугода не удается найти новых хозяев.

Обосновывая позицию, депутаты, в частности, сослались на опыт США и европейских стран — Израиля, Норвегии, Исландии, Латвии, Румынии, Австралии, Великобритании, Финляндии. Там, по их данным, животное в приюте подвергается гуманной безболезненной эвтаназии, если ему в течение 7–14 дней не находят хозяина.

Эта законодательная инициатива обсуждалась на региональном уровне больше года. «К нам обращаются жители края с жалобами на рост числа безнадзорных собак,— рассказывал на сессии в январе 2022 года депутат АКЗС Сергей Серов (фракция "Единая Россия").— Причину мы видим в несовершенстве федерального закона об ответственном обращении с животными. Необходимо применять эвтаназию: для больных мы сейчас можем ее применять, а для агрессивных — нет».

Ранее правительство РФ в своем заключении не поддержало законопроект алтайских депутатов. Часть его положений были признаны избыточными из-за дублирования существующих норм права.

«В случае нападения животного без владельца действия обороняющегося лица, в результате которых указанному животному причинен вред, могут быть квалифицированы в соответствии с КоАП в качестве действий, совершенных в состоянии крайней необходимости»,— говорится в заключении.

Сегодня же губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя нападение собак в Оренбурге, раскритиковал единственный разрешенный механизм — «чипировали и отпустили». С агрессивными животными, по его мнению, так поступать нельзя. «Нельзя стоять в стороне, ждать и надеяться, что все само собой разрешится. Мы должны выработать механизмы, которые при гуманном отношении к животным в целом позволят ограждать людей от тех особей, которые несут опасность»,— призвал господин Владимиров.

Сабрина Самедова, Самара; Дарья Решетникова, Новосибирск; Александра Ларинцева, Пятигорск