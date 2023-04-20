Куба все еще рядом

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг завершил латиноамериканское турне посещением Кубы. Среди прочего по итогам переговоров было объявлено, что Москва и Гавана уже почти завершили согласование условий, на которых будет реструктурирован кубинский долг. Прозвучало и немало других приятных для обеих сторон заявлений. С подробностями из Гаваны — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: бывший кубинский лидер Рауль Кастро, нынешний кубинский лидер Мигель Диас-Канель и глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Слева направо: бывший кубинский лидер Рауль Кастро, нынешний кубинский лидер Мигель Диас-Канель и глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

Посетив Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа, Сергей Лавров направился на Кубу. Прежде чем начать серию переговоров с представителями руководства страны, министр отдал дань традициям: он принял участие в церемонии возложения венка к памятнику Хосе Марти — поэту и главному борцу за независимость Кубы. Мемориал трудно с чем-то спутать: он представляет собой 109-метровую стелу в форме пятиконечной звезды, а также статую народного героя.

После церемонии российский министр встретился со своим коллегой Бруно Родригесом и президентом Мигелем Диас-Канелем. На последней из этих двух встреч присутствовал также бывший кубинский лидер 91-летний Рауль Кастро.

«Прежде всего речь шла о проработке дополнительных областей, в которых мы можем развивать и наращивать наше торгово-экономическое сотрудничество»,— рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Россию и Кубу уже более 60 лет связывают тесные отношения. Как заявил президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года, когда Москву посещал Мигель Диас-Канель, «Советский Союз, Россия всегда поддерживали и сегодня поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за суверенитет». Открытие в российской столице в те же дни памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро — лишнее тому доказательство.

Список того, что роднит две страны, можно продолжать довольно долго. «Я глубоко признателен за неизменную позицию России в требовании прекращения международной экономической, финансовой блокады, навязанной Кубе США»,— сказал, в частности, Бруно Родригес на переговорах с российским министром. И добавил: «Куба осуждает односторонние санкции и выступает против политики изоляции России».

Обе страны действительно подверглись экономическому давлению со стороны одного и того же международного игрока. Правда, с разницей в десятилетия и с разными последствиями. Для экономики Кубы — едва ли не критическими.

С тех пор как США ввели эмбарго на поставки на остров любых товаров, за исключением продуктов питания и медикаментов, Куба неоднократно переживала кризисные периоды.

Последний показательный эпизод произошел в апреле этого года, когда Куба в очередной раз столкнулась с перебоями в поставках топлива, из-за чего по всей стране образовались многочасовые очереди на АЗС. «Если во всем мире ситуация в сфере энергетики непростая, то на Кубе она будет куда более острой из-за блокады»,— признал тогда министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви. И предупредил, что рассчитывать на возвращение на пять лет назад, когда подобных перебоев на Кубе не случалось, не стоит.

На переговорах с кубинским коллегой Сергей Лавров дал понять, что вместе Москва и Гавана справятся со всеми трудностями. В частности, он рассказал, что поставки российского топлива Кубе будут обсуждаться в ходе предстоящего в середине мая заседания межправкомиссии. «Мы констатировали, что уже выработаны и реализуются решения, которые позволяют обезопасить наши торгово-экономические, инвестиционные связи и проекты от влияния незаконных западных санкций»,— добавил министр.

Помимо прочего господин Лавров рассказал, что согласование условий реструктуризации кубинского долга уже практически завершено. О том, что Россия, Китай, Турция и Алжир договорились о реструктуризации, заявил в декабре 2022 года президент Диас-Канель. Как ранее сообщал замглавы Минфина РФ Тимур Максимов, с начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Москвой государственным кредитам и впоследствии обратилась к партнерам с просьбой о реструктуризации. По состоянию на февраль 2022 года общая задолженность Кубы перед РФ составляла $471 млн.