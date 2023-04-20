Кошелек или квота

Промышленные компании не смогут компенсировать выбросы вредных веществ с помощью компенсационных мероприятий. Соответствующий закон, ужесточающий требования к участникам эксперимента по квотированию выбросов, принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Ранее против таких изменений выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, исключающий для промышленных предприятий возможность проводить компенсационные мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха в городах, которые вошли в эксперимент по квотированию выбросов. Против него, как ранее писал «Ъ», выступает РСПП (см. «Ъ» от 20 апреля).

Правительство запустило эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятиями с 1 января 2020 года — он продлится до конца 2026 года. Он проходит в городах с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха — это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита, Махачкала, Барнаул, Астрахань, Иркутск, Кемерово, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск.

Согласно правилам эксперимента, в каждом из этих городов Роспотребнадзор должен определить перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов, таких как автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия. Для них устанавливаются допустимые квоты для выбросов — и изначально предполагалось, что те компании, которые не смогут их соблюсти, проведут компенсационные мероприятия, например рекультивацию свалок или озеленение территорий. Тех, кто превысил квоты и не компенсировал их с помощью предложенного механизма, ожидали штрафы в размере до 5% от оборота.

Однако впоследствии Минприроды подготовило изменения в правила проведения эксперимента, которые предусматривают отказ от возможности провести компенсационные мероприятия в случае невыполнения квот.

По мнению РСПП, для компаний, которые в том числе из-за санкций и по техническим причинам не смогут выполнять квоты, эксперимент де-факто превратится в дополнительный налог — и в результате сократит объемы возможных инвестиций в развитие производств.

Анастасия Мануйлова