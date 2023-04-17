«Т Плюс» пошел на минус

Андрей Вагнер досрочно покинул пост гендиректора «Т Плюс». По информации “Ъ”, акционеры искали замену господину Вагнеру с 2022 года, но решение об увольнении именно сейчас оказалось неожиданным. Стороны не называют причин, но собеседники “Ъ” указывают на недавний скандал между топ-менеджером и «Силовыми машинами» вокруг поставки первой российской газовой турбины для новых энергоблоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Вагнер

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Вагнер

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Совет директоров энергокомпании «Т Плюс» 17 апреля досрочно расторг контракт с гендиректором компании Андреем Вагнером, следует из данных раскрытия компании. Контракт должен был завершиться 31 декабря 2025 года. На должность главы «Т Плюс» избрали Александра Вилесова, который с весны 2019 года работал заместителем гендиректора «Т Плюс» по коммерции и развитию. Контракт заключен на год.

ПАО «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС-Холдинг») — шестая по объему генерирующих активов энергокомпания в РФ (14,6 ГВт). Выручка в 2021 году по МСФО — 419,4 млрд руб., чистая прибыль — 16,7 млрд руб., EBITDA — 66,6 млрд руб. В 2018 году группа «Ренова» Виктора Вексельберга владела 39,59% «Т Плюс». Более актуальных данных о составе акционеров нет.

Акционеры «Т Плюс» искали замену Андрею Вагнеру еще с прошлого года, говорят несколько собеседников “Ъ”. Однако решение о досрочном разрыве контракта было неожиданным для менеджмента энергокомпании, включая и самого Андрея Вагнера, говорят источники “Ъ”. В сообщении «Т Плюс» не называются причины увольнения. Господин Вагнер не стал комментировать “Ъ” решение совета директоров. В «Ренове» отказались от комментариев.

Андрей Вагнер — старожил отрасли, работавший в электроэнергетике с 1990-х годов и участвовавший в реорганизации РАО «ЕЭС России». В «Т Плюс» он пришел в 2009 году на должность первого заместителя главы компании, с декабря 2016 по март 2017 года занимал должность президента «Т Плюс», затем был утвержден первым заместителем гендиректора, а в 2019 году его избрали гендиректором. Собеседники “Ъ” в отрасли называют господина Вагнера «опытным руководителем» и «самостоятельным менеджером», имеющим собственное мнение по ключевым вопросам.

В последние два года одной из важных тем для «Т Плюс» было обсуждение контракта с «Силовыми машинами» по поставке газовой турбины ГТЭ-65 для строительства энергоблоков на Саратовской ТЭЦ-2 (115 МВт) и Пермской ТЭЦ-14 (105 МВт) с общим CAPEX в 16,9 млрд руб. и запуском 1 апреля 2028 года. «Силмаш» предлагал продать «Т Плюс» головной образец ГТЭ-65, но «Т Плюс» изначально рассчитывал на серийную машину.

Конфликт стал публичным на конференции «Ведомостей» 5 апреля, когда Андрей Вагнер раскритиковал работу «Силмаша». «Я не понимаю: изобретаем велосипед так сложно, долго и за такие большие деньги. Это турбины из того силового ряда, который в мире существует сотнями»,— заявил он. Господин Вагнер также отметил, что турбину еще только планируется выпустить в 2025 году, хотя под нее уже сейчас нужно строить энергоблок. Затем гендиректор «Силмаша» Александр Конюхов сказал журналистам, что «Т Плюс» предлагает им «кабальные» условия контракта, предположив полный выход энергокомпании из проекта.

Андрей Вагнер, тогда гендиректор «Т Плюс», о ГТЭ-65 30 ноября 2022 года: «Есть масса нюансов — и в сроках изготовления турбины, и в ее качестве».

Независимый аналитик Юрий Мельников отмечает, что у генкомпаний есть контрактные обязательства ввести мощность с конкретными сроками, параметрами и характеристиками надежности, а также понятной финансовой ответственностью. У производителей ГТУ таких жестких ограничений нет, и источник финансирования возможных штрафов и убытков неясен. В этом балансе интересов — суть конфликта между генкомпаниями и производителями ГТУ, которая принципиально не изменилась со времен первой программы строительства новых мощностей. Однако теперь ситуация ухудшилась, полагает Юрий Мельников: спрос на ГТУ в рамках реформы РАО «ЕЭС России» составил около 100 штук, а сейчас и близко ничего подобного нет.

Полина Смертина