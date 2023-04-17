Сергей Лавров открыл турне Бразилией

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник начал продолжительное турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Первой страной стала Бразилия. Российского министра принял его коллега Мауро Виейра, и, кажется, они нашли взаимопонимание по многим вопросам. Впрочем, не все в Бразилии были так же рады Сергею Лаврову, как господин Виейра. С подробностями из города Бразилиа — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Бразилию в понедельник утром по местному времени. На военной базе города Бразилиа министра встречали под аккомпанемент духовых инструментов и в окружении караула. Сергей Лавров при этом обошелся без формальностей: с трапа он спускался в джинсах, кедах и олимпийке.

У здания Министерства иностранных дел его вновь ожидал почетный караул — солдаты в исторических мундирах XIX века, вооруженные алебардами.

«Спасибо за прием, который вы нам оказали в духе традиционного бразильского гостеприимства,— сказал Сергей Лавров своему коллеге Мауро Виейре.— Мы поощряем и ценим преемственность в наших отношениях и обоюдное желание продолжать сотрудничество в экономической, гуманитарной, образовательной, культурной сферах, в области технологий и военного сотрудничества».

Пока министры иностранных дел обсуждали вопросы глобальной повестки и делились итогами переговоров с журналистами, перед зданием МИДа прошла антироссийская акция.

Местные жители выстроились с плакатами «Нет договоренностям с империалистической Россией», «Россия, прочь из Украины» и «Лавров, прочь из Бразилии».

Министры, впрочем, всего этого не заметили. «Мы подтвердили нацеленность на развитие нашего стратегического партнерства на всех направлениях,— заявил Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции.— Особое внимание уделили торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству». Глава бразильского МИДа, в свою очередь, отметил: «Мы делаем все необходимое, чтобы углубить наше сотрудничество».

Бразилия на протяжении десятилетий остается ведущим деловым партнером России среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Как и другие государства региона, она не присоединилась к антироссийским санкциям, что позволило нарастить объемы взаимной торговли после начала спецоперации на Украине.

В результате в 2022 году товарооборот двух стран побил исторический рекорд, за период с января по ноябрь превысив $8 млрд.

Кроме того, отношения с Бразилией ценны для России с точки зрения продвижения идеи многополярности. «Нас объединяет общее стремление к формированию справедливого полицентричного миропорядка, который бы основывался на фундаментальном международно-правовом принципе суверенного равенства государств,— сказал в понедельник Сергей Лавров.— Видим как раз в этом залог того, что многополярность будет справедливой и будет отражать интересы всех без исключения государств, а не какой-то одной группы стран».

Отметим, что Луис Инасиу Лула да Силва, на выборах в октябре 2022 года переизбравшийся на пост главы государства после двенадцатилетнего перерыва и тюремного заключения, еще в предыдущие президентские сроки отстаивал идею формирования нового центра притяжения — «глобального Юга», способного стать реальной альтернативой Западу. Ту же идеологию продвигает и Россия, причем особенно интенсивно — после начала спецоперации на Украине.

Так, накануне поездки Сергей Лавров высказался о мультилатерализме. В статье «Россия и Латинская Америка — партнерство и сотрудничество, устремленные в будущее», опубликованной в СМИ региона, он писал: «И у России, и у Латинской Америки есть свои конкурентные преимущества в контексте объективных процессов формирования многополярного миропорядка». Министр призвал «по максимуму задействовать взаимодополняемый характер наших экономик для выстраивания полноценных проектных, производственных, технологических альянсов, форсированного перехода на расчеты в национальных и альтернативных доллару и евро валютах».

Между тем ключевой вопрос: рассматривает ли Бразилия Москву в одном ряду с Пекином и Вашингтоном, чье влияние на экономику страны заметно выше российского. Именно Китай и США — главные импортеры бразильских товаров и экспортеры в республику (на третьем месте в обоих случаях — Аргентина).

В 2022 году торговый оборот между Бразилией и Китаем достиг рекордных показателей — $150 млрд. При этом важной вехой стало недавнее заключение сторонами соглашения об отказе от использования доллара во взаимных расчетах. Товарооборот Бразилии и США в 2022 году составил $88,7 млрд

Напомним, что второй страной после Аргентины, куда направился господин Лула да Силва после избрания, стали именно Соединенные Штаты. А в апреле президент Бразилии нанес многодневный визит в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

В Россию Луис Инасиу Лула да Силва после инаугурации не ездил, но в Москве был его советник по международным вопросам Селсу Аморим. В Кремле его принял президент РФ Владимир Путин. Как сказал Сергей Лавров на пресс-конференции, в ходе переговоров со своим бразильским коллегой он передал приглашение господина Путина для президента Бразилии посетить Москву.

Что касается расчетов в национальных валютах, то здесь у российских дипломатов еще есть широкое поле для работы.

В отличие от Пекина, Москва не заключала с Бразилией соглашений по дедолларизации.

И хотя в последнее время от разных участников БРИКС все чаще звучит идея создания независимой платежной системы и расширения расчетов в нацвалютах, реального воплощения в рамках организации это пока не нашло.

На прошлой неделе, в частности, эту тему поднял сам господин Лула да Силва. Выступая на церемонии вступления в должность нового руководителя Банка развития БРИКС в Шанхае (своей «ученицы» в политике, преемницы на посту президента Бразилии Дилмы Русеф), он задался вопросом: «Кто решил, что именно доллар станет валютой для расчетов после золота? Почему не иена, почему не реал, почему не песо?» И тут же дал ответ, намекая на происходящие сейчас кардинальные перемены в мире: «Потому что когда-то наши валюты были слабыми и не имели ценности в других странах». Российский рубль в этом ряду бразильский лидер не упомянул.