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Коммерсантъ FM
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Пассажиры просят законный литр

Минтрансу предложили отменить ограничения на жидкости в салоне

Как выяснил “Ъ”, общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить правило, по которому на борт самолета нельзя брать жидкости в таре объемом более 100 мл. Сейчас пассажир может взять в ручную кладь до литра жидкости, но с обязательной разбивкой по таре. Правила введены в 2007 году после публикаций об угрозах «жидкого террора» в Великобритании, но с тех пор, по мнению экспертов, устарели. Современная техника позволяет проводить быстрый анализ жидкости прямо при пассажире, но на послабления большинство участников рынка пока не рассчитывает — из-за напряженной геополитической обстановки и высоких доходов, которые получают аэропорты и авиакомпании на продаже питьевой воды.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общероссийское объединение пассажиров, как стало известно “Ъ”, попросило Минтранс отменить ограничения при перевозке жидкостей в ручной клади. Требование было введено в 2007 году приказом Минтранса №104, которое позволяет пассажиру пронести на борт до литра жидкости, но в таре, не превышающей 100 мл. Флаконы и бутылочки должны быть упакованы в прозрачный пакет. Исключение делается только для бутылок из duty free (тогда емкости должны быть опечатаны в опломбированные пакеты), а также для лекарств, детского питания и диетических продуктов, необходимых на время полета.

«Данные нормативные закрепления были приняты после инцидента 10 августа 2006 года в аэропорту Лондона (когда сообщалось о поиске террористов с "жидкими бомбами".— “Ъ”). За это время подобных инцидентов не было, более того, значительным образом были модернизированы досмотровые мероприятия, включая использование более современной техники в аэропортах»,— указано в письме от 10 апреля (есть у “Ъ”). В организации отмечают, что регулярно получают от пассажиров «справедливые обращения в части пересмотра данных правил», и просят рассмотреть смягчение или полную отмену планки в 100 мл, чтобы пассажиры могли провезти с собой питьевую воду или косметику в пределах 1 л.

Глава объединения Илья Зотов подтвердил “Ъ” отправку письма и подчеркнул, что внесение поправок должно быть детально обсуждено с экспертным отраслевым сообществом. Подобные изменения сейчас прорабатываются в аэропортах Великобритании. В аэропортах и авиакомпаниях неохотно обсуждают пересмотр правил.

«Службы авиационной безопасности достаточно консервативны в своих подходах, к которым нареканий до сих пор не возникает»,— отметили в крупной компании. В «Уральских авиалиниях» и Smartavia также подчеркнули, что конфликтов и жалоб не возникает. В последней добавили, что в ее практике «каких-либо угроз авиационной безопасности, связанных с данной темой, зарегистрировано не было». В одном из аэропортов Москвы отметили, что обладают оборудованием, позволяющим проверять состав жидкости, но причин для пересмотра норм не видят.

Единственным сертифицированным в РФ устройством для анализа жидкостей участники рынка называют портативный рамановский спектрометр «ХимЭксперт-Т», который с 2019 года серийно производит «Южполиметалл Холдинг». Принцип действия такой: жидкость просвечивается лазером, в ответ молекулы всех химических веществ начинают колебаться строго с определенными частотами, объясняет исполнительный директор ЮПХ Алексей Шабля: «Частоты фиксируются спектрометром, так устанавливается точный состав жидкости, в том числе выявляются опасные взрывчатые, наркотические, химические и биологические вещества». Аппарат идентифицирует около 100 наименований взрывчатых, столько же химических, 50 видов психотропных и более 10 тыс. типов продуктов фармацевтической промышленности, в том числе различает воду, алкоголь и прохладительные напитки.

Стоимость прибора составляет чуть более 2 млн руб., его годовой выпуск — до 300–500 единиц, что может полностью удовлетворить потребности всех российских аэропортов. Около четырех десятков аэропортов, по словам Алексея Шабля, уже установили устройство для опытной эксплуатации, в том числе в Московском авиаузле, Пулково, Казани, Сочи и Екатеринбурге. Аэропорты и Минтранс не ответили “Ъ”.

В США авиапассажиры могут брать в самолет строго до 100 мл (3,4 унции) жидкости, в том числе алкоголь не крепче 70%. В большинстве аэропортов Европы действует ограничение в 100 мл, отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, хотя либерализация последние несколько лет активно обсуждается в ЕАSA и в ряде аэропортов периодически вводятся послабления. Но до полного снятия ограничений, полагает он, пройдет минимум пять лет. В изменениях не заинтересованы, по мнению эксперта, в том числе авиакомпании и аэропорты: «Продажа воды — при ее незначительной стоимости, но высоком спросе — составляет заметную долю неавиационных доходов». В РФ, полагает он, в ближайшие годы послабления к требованиям безопасности в целом «вряд ли возможны».

Айгуль Абдуллина

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