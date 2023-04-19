Премьер Армении выложил все карты Закавказья на стол

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник заявил: достижение мира в регионе возможно в случае взаимного признания его страны и Азербайджана в советских границах 1991 года. Таким образом армянский лидер фактически выразил готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его мнению, будущее Армении сейчас напрямую зависит от нормализации отношений с Баку и Анкарой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ сделал вывод, что Ереван «в принципе согласен с азербайджанским подходом». Вспомнив о лозунге господина Пашиняна «Карабах — это Армения, и точка», он сказал, что ждет от Армении официального заявления: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прямо заявив об отказе от претензий на Карабах, премьер Армении Никол Пашинян (слева) по сути признал президента Азербайджана Ильхама Алиева победителем

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Прямо заявив об отказе от претензий на Карабах, премьер Армении Никол Пашинян (слева) по сути признал президента Азербайджана Ильхама Алиева победителем

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В парламенте Армении 18 апреля в рамках отчета «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения (2021–2026) в 2022 году» Никол Пашинян сделал громкое заявление. Ереван, по его словам, готов признать территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР от 1991 года и взамен ждет аналогичного шага от Баку.

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий… Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность (Азербайджана.— “Ъ”) и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое»,— сказал премьер-министр. По его мнению, «мир возможен» в регионе, если в международных отношениях будет четко зафиксировано, что Республика Армения — это территория площадью 29,8 тыс. кв. км, то есть та, которая числилась за Армянской ССР во время обретения страной независимости в 1991 году. Премьер считает, что залог достижения мира в регионе — нормализация отношений с Азербайджаном и Анкарой. Он подчеркнул: заявления Баку о том, что Ереван во время переговоров отказывается признавать территориальную целостность соседа, не соответствуют действительности. И заверил, что именно «армянская сторона сама выступила с инициативой, чтобы к (мирному.— “Ъ”) договору были прикреплены подготовленные в СССР карты территорий Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности».

По словам премьер-министра, «после 44-дневной войны (в Нагорном Карабахе в 2020 году.— “Ъ”) Азербайджан впал в эйфорию и думает взять как можно больше, а если возможно — все». Господин Пашинян полагает, что этому способствует и международная обстановка, поскольку «Азербайджан прямо или косвенно становится или уже стал энергетическим и логистическим перекрестком и его значение как для России, так и для некоторых западных стран возросло». Однако помимо рисков такая ситуация открывает и возможности, поскольку Южный Кавказ «сам по себе большой перекресток, где не менее важны роли Армении и Грузии». «В этом контексте мир и стабильность в регионе могут стать консенсусом между Западом и Российской Федерацией»,— отметил политик.

Премьер Армении и раньше допускал возможность нормализации отношений с Баку путем компромиссов по Карабаху, однако делал это больше намеками, словно прощупывая почву и подготавливая население к одному из вероятных сценариев. На этот раз господин Пашинян был весьма точен в формулировках. Упоминание в его речи границ 1991 года не оставляет простора для разночтений: тогда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) входила в состав Азербайджанской ССР.

Зампред оппозиционной Республиканской партии Армен Ашотян уже заявил, что слова премьера коротко можно резюмировать так: «Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) — это Азербайджан, и точка».

Директор Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян затруднился сказать, насколько заявление премьера будет способствовать подписанию мирного соглашения, поскольку в любом случае Ереван настаивает на внешних гарантиях как обеспечения безопасности территории Армении, так и соблюдения прав и свобод армян Нагорного Карабаха. «Насколько я понимаю, Азербайджан категорически противится вовлечению внешних гарантов в процесс согласования и выполнения положений мирного соглашения. Поэтому нет уверенности, что эта позиция приближает нас к миру между Арменией и Азербайджаном»,— отметил собеседник “Ъ”.

При этом армянское общество выступает резко против перехода Нагорного Карабаха под суверенитет Азербайджана. И может показаться странным, что после слов Никола Пашиняна улицы Еревана в тот же день не заполонили протестующие. По мнению господина Навасардяна, между результатами соцопросов и конкретной политической ситуацией есть серьезная разница. «Есть определенная часть общества, выступающая категорически против позиции Пашиняна, однако пока это не выражается в форме политического протеста. Причина — в отсутствии авторитетных для этих людей политиков, способных организовать протесты,— сказал Борис Навасардян.— Другая часть общества, тоже выступающая против такой позиции армянских властей, не выходит на протесты, поскольку не видит возможности изменить что-либо таким образом».

Между тем в Баку выступление Никола Пашиняна незамеченным не осталось. Президент Азербайджана Ильхам Алиев с трудом сдерживал торжество. «Армения, которая когда-то говорила: "Карабах — это Армения, и точка", сегодня должна повторить наши слова: "Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак"».

Как полагает господин Алиев, Армения приняла тот факт, что границы между двумя странами должны определяться на основе Алма-Атинской декларации, которая зафиксировала целостность бывших республик СССР в границах 1991 года. Документ подписали и Баку, и Ереван. Президент подчеркнул, что за последние два года он увидел изменение позиции Еревана по поводу заключения мирного договора и сделал вывод, что «Армения в принципе согласна с азербайджанским подходом». Ильхам Алиев также отметил, что живущие в Карабахе армяне «должны либо принять гражданство Азербайджана, либо найти себе другое место для проживания».

По информации СМИ, Никол Пашинян и Ильхам Алиев могут встретиться в середине мая в Вашингтоне. 17 апреля в Ереван прилетела зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон. У нее прошли встречи с руководством Армении, включая премьер-министра. Теперь ее ожидают переговоры в Баку.

На фоне рассуждений премьера Армении и президента Азербайджана о перспективах мирного договора российские миротворцы в Нагорном Карабахе 18 апреля зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. По данным Минобороны РФ, инциденты произошли в Аскеранском районе и обошлись без пострадавших. Командование контингента проводит разбирательство случившегося вместе с армянской и азербайджанской сторонами.

Между тем если в нормализации с Азербайджаном пока много неясного, то на турецком направлении Никол Пашинян уже видит позитивные изменения. По его мнению, перспективы урегулирования отношений с Анкарой возросли благодаря «человеческим ценностям, когда Армения решила откликнуться на разрушительное землетрясение в Турции» в феврале. «Она не открыла бы мост Маргара (КПП "Маргара", не работавший 30 лет.— “Ъ”) для наших грузов (гуманитарных.— “Ъ”), если бы не верила в нашу искренность»,— сказал премьер. После этого состоялся и визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Анкару. Никол Пашинян выразил надежду, что Турция выполнит договоренности о скором открытии границ между странами для граждан третьих государств и владельцев дипломатических паспортов до начала туристического сезона.

Алексей Забродин; Аршалуйс Мгдесян, Ереван