Главные новости за выходные 1–2 апреля

Погиб военкор Владлен Татарский. Вечером 2 апреля он проводил творческую встречу в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Во время встречи, согласно предварительным данным, ему подарили статуэтку, в которой было заложено взрывное устройство. Спустя несколько минут после того, как военкор получил подарок, в помещении произошел взрыв. Владлен Татарский погиб на месте. По последним данным, пострадали 25 человек, среди них есть несовершеннолетний. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство»). В офисе президента Украины заявили о непричастности к взрыву.

Село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области 2 апреля попало под обстрел вооруженных сил Украины. В результате обстрела получили ранения семь человек, в том числе трое детей и девушка-подросток.

Россия и еще семь стран объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2023 года.

Алжир сократит добычу нефти на 48 тыс. баррелей в сутки (б/с);

Ирак — на 211 тыс. б/с;

Казахстан — на 78 тыс. б/с;

Кувейт — на 128 тыс. б/с;

Оман — на 40 тыс. б/с;

ОАЭ — на 144 тыс. б/с;

РФ — на 500 тыс. б/с;

Саудовская Аравия — на 500 тыс. б/с.

Днем 2 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Они обсудили ситуацию с арестом американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. «Сергей Лавров особо отметил, что Эван Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну»,— сообщили в МИДе. Энтони Блинкен призвал к немедленному освобождению Эвана Гершковича.

Ученый совет «Свободного университета», признанного 31 марта Генпрокуратурой нежелательной организацией, решил приостановить деятельность на территории России. Организация планирует развиваться за пределами российской юрисдикции.

Отключение кнопки удаления учетной записи на портале «Госуслуги» не связано со слухами о готовящейся мобилизации, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он уточнил, что на самом портале остается функция отписки от сообщений госорганов. «Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов»,— написал министр в профильном Telegram-чате для айтишников «MIT — Мы ИТ».

Ереван услышал опасения Москвы насчет влияния ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) на двусторонние отношения, заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян. Он предложил России подписать отдельное соглашение, чтобы не допустить негативного влияния будущей ратификации на отношения двух стран. Депутат отметил, что планы Еревана связаны с действиями Азербайджана и что у правящей партии «Гражданский договор» нет желания и намерения исполнять ордер МУС на арест президента РФ Владимира Путина.

Суд в Киеве назначил бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест с ношением электронного браслета. Круглосуточный домашний арест митрополит Павел будет отбывать в Бориспольском районе, в селе Воронки. Служба безопасности Украины обвинила митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни».

Дания, Германия и Швеция наладили сотрудничество в рамках проводимых странами расследований взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Поначалу три страны хотели расследовать взрывы в рамках совместной следственной группы, но этого не произошло, поскольку сначала Швеция, а затем Дания вышли из этой группы. Газета Welt am Sonntag пишет, что «причиной была забота о секретности». «Сотрудничество с этими странами сейчас намного лучше»,— заявили немецкие следователи.

Тушинский суд Москвы приостановил деятельность Англо-американской школы на 90 суток. Учреждение обвинили в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России (ч. 3 ст. 19.20 КоАП).

Прокуратура Швейцарии открыла расследование в связи со сделкой по покупке банка Credit Suisse. Расследуются возможные нарушения со стороны Сredit Suisse и UBS, чиновников и регулирующих органов, допущенные при слиянии банков «с целью избежать потенциальной финансовой катастрофы».

Японский композитор Рюити Сакамото умер 28 марта от рака в больнице Токио. Ему был 71 год. Рюити Сакамото известен по музыке к фильмам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи. В 1988 году Рюити Сакамото стал первым японцем, получившим «Оскар» — за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Последний император».