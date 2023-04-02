Лавров и Блинкен обсудили по телефону арест журналиста WSJ в России

Днем 2 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Сергея Лаврова и глава Госдепартамента США Энтони Блинкена. Они обсудили ситуацию с арестом американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает МИД России.

«Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску»,— говорится в сообщении МИДа в Telegram.

«Сергей Лавров особо отметил, что Эван Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну»,— добавили в МИДе.

Как говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США, господин Блинкен «выразил серьезную озабоченность в связи с неприемлемым задержанием Россией гражданина США, журналиста». Энтони Блинкен призвал к немедленному освобождению Эвана Гершковича и «незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана».

Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ 30 марта в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Журналиста арестовали до 29 мая 2023 года по статье 276 УК («Шпионаж»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как рассказал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого журналист брал интервью в ходе поездки, Эван Гершкович интересовался местными военными предприятиями, а также спрашивал про общение депутата с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Как сообщила The Wall Street Journal, Эван Гершкович считал, что его телефон давно прослушивают. По данным газеты, в одной из командировок в России журналист заметил, что его «сопровождали несколько российских силовиков, некоторые из которых записывали его передвижения на камеру и оказывали давление на источники, чтобы те не разговаривали с ним», а в командировке в западный район Пскова «за ним следили и снимали неизвестные».

Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российское руководство пренебрегает свободой прессы.

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».

Анастасия Ларина