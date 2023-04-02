Прокуратура Швейцарии начала расследование по сделке о поглощении Credit Suisse

Прокуратура Швейцарии открыла расследование в связи со сделкой по покупке банка Credit Suisse, сообщает газета The Financial Times (FT). 20 марта было объявлено о выкупе акций Credit Suisse банком UBS за $3,24 млрд. 24 марта сделкой заинтересовался парламентский комитет по аудиту.

Как пишет FT, прокуратура расследует возможные нарушения со стороны Сredit Suisse и UBS, чиновников и регулирующих органов, допущенные при слиянии банков «с целью избежать потенциальной финансовой катастрофы».

Источники FT утверждают, что с Credit Suisse связывали «несколько обстоятельств», которые требуют расследования, чтобы «выявить любые преступления». Прокуратура уже установила мониторинг за деятельностью кредитной организации, сообщили источники издания.

О слиянии двух крупнейших банков Швейцарии стало известно 19 марта. Это произошло на фоне многолетних финансовых проблем Credit Suisse. Банк завершил 2022 год с самым худшим результатом с 2008 года: его убыток составил $7,9 млрд.

24 марта парламентский комитет по аудиту заявил, что при обсуждении слияния возникли сомнения, в частности, по вопросам «применения существующего законодательства», изучения альтернативных решений, управления рисками.

Подробнее о крахе Credit Suisse — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятенье».

Лусине Баласян