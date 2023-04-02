Вице-спикер парламента Армении предложил РФ соглашение о предотвращении влияния решений МУС

Ереван услышал опасения Москвы насчет влияния ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) на двусторонние отношения, заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян. Он заверил, что решение Еревана было связано с действиями Азербайджана, а не с решением МУС выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Господин Аршакян предложил России подписать отдельное соглашение, чтобы не допустить негативного влияния ратификации на отношения двух стран.

«Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные РФ, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией»,— сказал господин Аршакян государственному агентству «Арменпресс».

Конституционный суд Армении 24 марта признал соответствующими конституции обязательства по Римскому статуту.