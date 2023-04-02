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Умер японский композитор Рюити Сакамото

Японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года. Как сообщает издание Yomiuri, он скончался 28 марта от рака в больнице Токио.

Рюити Сакамото

Рюити Сакамото

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Рюити Сакамото

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Рюити Сакамото известен по музыке к фильмам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда». В 1988 году Рюити Сакамото стал первым японцем, получившим «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Последний император».

Рюити Сакамото начал играть на фортепиано в возрасте трех лет, писать музыку — в десять лет. Учился композитор в Токийском университете искусств. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra, которая стала одним из пионеров японской электронной музыки.

В 1983 году композитор написал музыку к фильму Нагисы Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» — в этой картине он также исполнил одну из главных ролей вместе с Дэвидом Боуи, Томом Конти и Такэси Китано. Музыка к этому фильму получила премию BAFTA.

В 2014 году у композитора было диагностировано онкологическое заболевание. В связи с этим ряд его выступлений был отменен. В 2020 году рак дал метастазы в оба легких и перешел в четвертую стадию. 11 декабря 2022 года композитор дал последний сольный фортепианный концерт. В интервью Kyodo News, которое Рюити Сакамото дал в марте этого года, он сказал: «Моя энергия и физическая сила снижаются до такой степени, что мне трудно создавать музыку».

Анастасия Ларина

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