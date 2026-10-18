«МегаФон»: среднее число DDoS-атак за девять месяцев снизилось на 65%

По данным «Индекса кибербезопасности», который специалисты «МегаФона» составили на основе опроса более 400 компаний, DDoSатаки — самые частые угрозы, на их долю приходится 42%. Среди тех компаний, кто столкнулся с ними, 42% понесли убытки до 1 млн руб., а оставшиеся 58% — свыше 1 млн руб. Специалисты отмечают, что чаще злоумышленники выбирают целью малый и средний бизнес, поскольку уровень защиты в этом сегменте ниже, чем у крупных корпораций.