Премьер Канады сообщил о гибели четырех человек при пожаре на военной базе
Минимум четыре человека погибли при пожаре на канадской военной базе в Альберте. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни. Он назвал случившееся одной из самых тяжелых трагедий мирного времени для вооруженных сил страны.
«Вся страна скорбит по тем храбрым военнослужащим наших Вооруженных сил, которых мы потеряли»,— сказал господин Карни (цитата по Reuters). По данным властей, еще десятки человек получили серьезные ранения.
Пожар начался в субботу на учебном полигоне базы Wainwright при порывах ветра до 96 км/ч. .По словам источников Global News, возгорание началось во время учебной стрельбы — снаряд попал в газопровод, после чего произошел взрыв. Огонь тушили всю ночь, по словам премьера, в «одних из худших условий, которые только можно себе представить». CBC News со ссылкой на источники сообщала о минимум семи погибших.