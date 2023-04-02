Россия и еще шесть стран объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2023 года

Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Россия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о периоде с мая до конца 2023 года, сообщает Reuters со ссылкой на министерства энергетики и нефти этих стран.

Алжир сократит добычу нефти на 48 тыс. баррелей в сутки (б/с);

Ирак — на 211 тыс. б/с;

Казахстан — на 78 тыс. б/с;

Кувейт — на 128 тыс. б/с;

Оман — на 40 тыс. б/с;

ОАЭ — на 144 тыс. б/с;

РФ — на 500 тыс. б/с.

«Это сокращение является дополнительной профилактической мерой к сокращению производства, принятой на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года»,— сообщило Минэнерго Казахстана.

Соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре 2022 года, будет действовать весь 2023 год. Об этом в феврале 2023 года заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить целевой уровень добычи нефти на 2 млн б/с. В феврале организация не стала менять квоты на добычу.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 3 апреля.

Мария Федотова