Россия призвала Данию к соглашению о предотвращении военных инцидентов в Балтике
Москва неоднократно предлагала Копенгагену подписать двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве, заявили в российском посольстве в Дании. Однако, по сообщению дипломатов, датские власти эти инициативы игнорируют.
Документ мог бы сформировать правовую базу и снизить риски возникновения опасных ситуаций на Балтике, таких как недавнее сближение датского вертолета Fennec с российским корветом «Сообразительный», который выполнил предупредительный выстрел сигнальными ракетами, рассказали в ведомстве.
В посольстве подчеркнули, что проблема остается более чем актуальной, поскольку сближения датской военной авиации с российскими кораблями происходят регулярно. В качестве примеров дипломаты привели прошлые эпизоды в проливе Каттегат и в районе острова Фемарн, когда вертолеты ВВС Дании маневрировали на предельно опасной дистанции — вплоть до десяти метров от борта.
«Россия выступает за профессиональный деполитизированный диалог в вопросах предотвращения военных инцидентов на Балтике. Никогда не отвергали возможность заключить упомянутое соглашение с Данией»,— заявили в посольстве. У Дании, в отличии от многих других стран НАТО, нет соглашения с Россией о предотвращении инцидентов, подчеркнули в ведомстве.