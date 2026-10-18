Россия призвала Данию к соглашению о предотвращении военных инцидентов в Балтике

«Россия выступает за профессиональный деполитизированный диалог в вопросах предотвращения военных инцидентов на Балтике. Никогда не отвергали возможность заключить упомянутое соглашение с Данией»,— заявили в посольстве. У Дании, в отличии от многих других стран НАТО, нет соглашения с Россией о предотвращении инцидентов, подчеркнули в ведомстве.