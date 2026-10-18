Бессент поспорил с Зеленским о способах завершения конфликта с Россией
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибочно считает победу единственным способом завершения конфликта с Россией. Урегулирование будет достигнуто дипломатическим путем, подчеркнул министр.
«Президент (США Дональд.— “Ъ”) Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить»,— сказал Скотт Бессент NBC News. По его словам, Дональд Трамп работает над урегулированием конфликта каждый день.
Последние переговоры об урегулировании конфликта между делегациями России и Украины состоялись в трехстороннем формате с участием США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на скорое возобновление переговоров.