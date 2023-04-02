Курский губернатор сообщил о ранении трех детей при обстреле ВСУ

Село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области 2 апреля попало под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате обстрела, по его словам, получили ранения семь человек, в том числе трое детей и девушка-подросток.

Все раненые — члены нескольких семей, которые в момент обстрела убирались на местном кладбище. Трое детей и девушка-подросток получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Одна из женщин получила тяжелые ранения. В Суджу вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами. Планируется эвакуация пострадавших.

В селе Николаево-Дарьино повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домов.

Ночью 1 апреля, как сообщил Роман Старовойт, с дрона на крышу дома культуры в селе Дроновка Глушковского района было сброшено взрывное устройство. Днем того же дня расположенные на границе с Украиной села Искра, Клевень и деревня Богославка Хомутовского района остались без электричества из-за обстрела.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина