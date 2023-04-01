Суд в Киеве отправил митрополита Павла под домашний арест

Суд в Киеве назначил бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест с ношением электронного браслета. Ранее о домашнем аресте митрополита на два месяца писал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на предварительные данные, а также «Интерфакс». Telegram-канал издания «Страна.ua» тогда сообщал, что заседание по избранию меры пресечения еще продолжается.

Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с последующей публикацией суд отклонил, сообщает «Страна.ua». Круглосуточный домашний арест митрополит Павел будет отбывать в Бориспольском районе, селе Воронки.

Служба безопасности Украины обвинила митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни». Ранее во время судебного заседания бывший настоятель лавры заявил, что у него понизился уровень сахара в крови и ухудшилось самочувствие. В этой связи заседание перенесли на 3 апреля, а затем переназначили на сегодня, 1 апреля. Попавшего в больницу митрополита, по словам адвоката, грозили доставить в суд принудительно.

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Мария Федотова