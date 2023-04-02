При взрыве в петербургском кафе погиб Владлен Татарский

В результате взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщают «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владлен Татарский

Фото: Страница Владлена Татарского в Telegram Владлен Татарский

Фото: Страница Владлена Татарского в Telegram

«Жертвой взрыва в кафе стал военкор Владлен Татарский»,— сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

На странице дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» во «ВКонтакте» 27 марта был опубликован анонс встречи 2 апреля с Владленом Татарским. В рамках мероприятия под названием «Есть такая профессия — военкор» господин Татарский обещал рассказать, как «вести репортажи из горячих точек» и «что такое быть военкором». Начало было запланировано на 17:00 мск. Первые сообщения о взрыве в кафе начали появляться около 18:37 мск.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мощность взрыва составила более 200 г в тротиловом эквиваленте. По одним данным, взрывное устройство было заложено в подаренную военкору статуэтку, по другим — ее заранее подложили рядом с местом, где сидел господин Татарский.

По данным местного издания «Фонтанка.ру», погиб один человек — Владлен Татарский, еще 15 получили ранения. Кафе Street Food Bar №1, как отмечает издание, ранее принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.