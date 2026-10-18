Россия и Белоруссия подпишут правила объединенного рынка электроэнергии

Договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали 6 декабря 2024 года в Минске. В августе этого года Совет министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией об утверждении правил работы рынка.