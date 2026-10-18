Россия и Белоруссия подпишут правила объединенного рынка электроэнергии
Россия и Белоруссия уже в скором времени заключат соглашение о создании объединенного рынка электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз.
«В настоящий момент мы имеем подписанный договор, буквально в ближайшее время мы должны финализировать свои договоренности в виде подписания правил»,— сказал Мороз в эфире телеканала ОНТ (цитата по «РИА Новости»). По его словам, обмен электроэнергией между странами позволит повысить ее надежность и доступность.
Договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали 6 декабря 2024 года в Минске. В августе этого года Совет министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией об утверждении правил работы рынка.