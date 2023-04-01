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Коммерсантъ FM
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Глава Минцифры: изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации

Отключение кнопки удаления учетной записи на портале «Госуслуги» не связано со слухами о готовящейся мобилизации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он уточнил, что на самом портале остается функция отписки от сообщений госорганов.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов»,— написал министр в одном из профильных IT-чатов в Telegram (цитата по ТАСС; в каком именно чате, не уточняется).

31 марта в Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии планов проведения второй волны мобилизации. В ведомстве также сказали, что во время весеннего призыва, начавшегося сегодня, 1 апреля, повестки впервые будут направлять и в электронном виде. В тот же день на портале «Госуслуги» оказалась недоступна функция удаления учетной записи пользователя.

Лаура Кеффер

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