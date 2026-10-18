Трамп: Украина утратила доступ к своим морям и океанам

Украина целенаправленно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, зная, что это наносит вред мировым рынкам дизельного топлива, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нет до этого дела и он вовсе не хочет мира — даже несмотря на то, что «его страна в руинах, большая часть его земель потеряна, а его моря и океаны утрачены».