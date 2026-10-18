Трамп: Украина утратила доступ к своим морям и океанам
Трамп: Зеленский не хочет завершать конфликт против России
Украина целенаправленно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, зная, что это наносит вред мировым рынкам дизельного топлива, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нет до этого дела и он вовсе не хочет мира — даже несмотря на то, что «его страна в руинах, большая часть его земель потеряна, а его моря и океаны утрачены».
«Зеленскому все равно, и, откровенно говоря, учитывая все те деньги, которые Европа, как известно, дает ему, и которые жуликоватый Джо Байден дал ему в прошлом, он не хочет заканчивать эту войну»,— написал господин Трамп в Truth Social.
Президент также заявил, что не намерен делать шагов, которые могли бы оттолкнуть Россию от стола переговоров.
На прошлой неделе господин Зеленский анонсировал новые атаки на российские НПЗ. Дональд Трамп называл удары Украины по российским НПЗ «безобразием», отмечая, что «существует множество объектов, по которым можно нанести удар». Он также неоднократно заявлял, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России — главная причина роста цен на топливо в США.