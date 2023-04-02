Признанный нежелательным «Свободный университет» объявил о приостановке деятельности в России

Ученый совет «Свободного университета», признанного Генпрокуратурой нежелательной организацией, решил приостановить деятельность на территории России. Организация планирует развиваться за пределами российской юрисдикции.

В заявлении организации говорится, что ученый совет считает главным приоритетом безопасность студентов и преподавателей. Статус нежелательной организации, согласно ст. 284.1 УК РФ, позволяет, в частности, привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до четырех лет.

«Наши юристы пришли к выводу, что Генпрокуратура объявляет нежелательным не конкретную организацию, но само имя Свободного университета. Так что занятия в любых "свободных университетах" в РФ могут стать поводом для преследования граждан»,— говорится в обращении ученого совета в Telegram-канале «Свободного университета».

Генпрокуратура РФ, обосновывая решение от 31 марта, утверждала, что «Свободный университет» «навязывает ультралиберальную модель европейской демократии», «формирует стойкую неприязнь к России». Надзорное ведомство считает, что организация использует литературу с «ярко выраженным антироссийским характером», в которой «обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя».

«Свободный университет» запустили в 2020 году преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз не продлил контракт. Его основатели: бывший член Общественной палаты РФ Елена Лукьянова, филолог Гасан Гусейнов, журналист Кирилл Мартынов (признан иностранным агентом), философы Юлия и Виктор Горбатовы. НКО «Свободный университет» была зарегистрирована в Латвии в 2021 году. В университете числятся 180 преподавателей и около 2 тыс. студентов.

Лусине Баласян