Трамп объяснил, почему отложил введение «адских санкций» против России

Президент отметил, что вдобавок Россия, по его мнению, «делает очень мало по сравнению с тем, что она могла бы делать» для помощи Ирану в войне против США. «И я хочу, чтобы так оно и оставалось — и так будет, если на пути не встанут глупые люди»,— написал он.