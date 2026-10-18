Трамп объяснил, почему отложил введение «адских санкций» против России
Трамп объяснил свое решение заморозить новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение заморозить действие закона об «адских санкциях» против России. По его словам, меры, которые могут оттолкнуть Москву от переговоров, сейчас недопустимы, поскольку диалог по урегулированию конфликта на Украине продвигается успешно.
«Я не хочу делать ничего, что по глупости оттолкнет Россию от стола переговоров. Подписание этого документа прямо сейчас приведет именно к этому, а подписать его я могу позже или в любое удобное время»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Президент отметил, что вдобавок Россия, по его мнению, «делает очень мало по сравнению с тем, что она могла бы делать» для помощи Ирану в войне против США. «И я хочу, чтобы так оно и оставалось — и так будет, если на пути не встанут глупые люди»,— написал он.
Отдельно Дональд Трамп выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского и действий ВСУ, продолжающих бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он обвинил Киев в дестабилизации мирового рынка дизельного топлива. «Зеленскому все равно, и, откровенно говоря, учитывая все те деньги, которые Европа, как известно, дает ему.., он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел»,— добавил господин Трамп.
Подробнее об отказе Дональда Трампа от новых рестрикций против РФ — в материале «Ъ» «Санкции попали в ад».