Welt: Дания, Германия и Швеция начали сотрудничать в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Дания, Германия и Швеция наладили сотрудничество в рамках проводимых странами расследований взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag, не приведя подробностей о ходе следствия.

По данным издания, поначалу эти три страны хотели расследовать взрывы в рамках совместной следственной группы, но этого не произошло, потому что сначала Швеция, а затем Дания вышли из этой группы. Газета пишет, что «причиной была забота о секретности». «Сотрудничество с этими странами сейчас намного лучше»,— заявили немецкие следователи.

Россия в рамках Совета безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли. Документ подготовили после материала американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой на источник утверждал, что к взрывам в сентябре 2022 года были причастны США. Западные СМИ писали, что к подрывам может быть причастна проукраинская группировка. Господин Херш уверял, что Вашингтон подготовил для СМИ эту «ложную версию» ЧП.

О расследовании взрывов читайте в публикации «Ъ» «Версии расходятся потоками».

Лаура Кеффер