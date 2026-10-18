Семь человек пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области
Семь человек получили ранения при ударах беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
На автодороге Белгород — Шебекино беспилотник ударил по легковому автомобилю. Пострадали четверо мужчин. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадал мужчина. Повреждено коммерческое здание.
Еще два человека пострадали при атаке на объект инфраструктуры. Их госпитализировали. Всего, по данным Минобороны, за день над российскими регионами, в том числе Белгородской областью, сбили 41 беспилотник.