Фурам покатило на родине

Спрос на внутренние грузоперевозки, выраженный в количестве заявок, в третьем квартале вырос на 20% год к году и на 24% ко второму кварталу, подсчитали в ATI.SU. Цены, подскочившие в июле, в августе откатились, на рубеже осени снова возросли, а затем перешли к коррекции, продолжающейся до сих пор. Как отмечает основатель ATI.SU Святослав Вильде, в начале июля рынок потряс топливный дефицит, затем — перестройка логистики из-за ситуации со складами и почти полной остановки морских перевозок на юге; в начале осени на первый план вышел запуск обязательных электронных перевозочных документов (ЭПД). Гендиректор Cargo.Run Тимур Каримов говорит, что в третьем квартале средневзвешенные ставки на тентованные перевозки и в рефрижераторном сегменте увеличились на 20% в том числе из-за колебания топливных цен. Ставки на тентованные перевозки, добавляет он, продолжали расти даже после снижения стоимости топлива. Коммерческий директор «ЛогЛаб» Александр Галкин подтверждает, что во внутренних перевозках в последние месяцы рынок «качало»: топливный кризис, переориентация потоков из-за ситуации в южных портах и переход на ЭПД создали рваный спрос.