Фурам покатило на родине
Спрос на автоперевозки грузов по России вырос в третьем квартале на 20%
Турбулентный третий квартал — с топливным кризисом, атаками на Черном море, разрушением логистических центров и директивной цифровизацией логистики — сопровождался резкими ценовыми колебаниями на рынке внутрироссийских автоперевозок. Во внешнеторговом сообщении ситуация была спокойнее, хотя участники рынка отмечают двукратный рост стоимости транзита из Турции через Иран после закрытия Черного моря и подорожание доставки из Китая, обусловленное сложностями с преодолением границы страны с Казахстаном. По итогам года прогнозируется умеренный рост спроса и цен.
Спрос на внутренние грузоперевозки, выраженный в количестве заявок, в третьем квартале вырос на 20% год к году и на 24% ко второму кварталу, подсчитали в ATI.SU. Цены, подскочившие в июле, в августе откатились, на рубеже осени снова возросли, а затем перешли к коррекции, продолжающейся до сих пор. Как отмечает основатель ATI.SU Святослав Вильде, в начале июля рынок потряс топливный дефицит, затем — перестройка логистики из-за ситуации со складами и почти полной остановки морских перевозок на юге; в начале осени на первый план вышел запуск обязательных электронных перевозочных документов (ЭПД). Гендиректор Cargo.Run Тимур Каримов говорит, что в третьем квартале средневзвешенные ставки на тентованные перевозки и в рефрижераторном сегменте увеличились на 20% в том числе из-за колебания топливных цен. Ставки на тентованные перевозки, добавляет он, продолжали расти даже после снижения стоимости топлива. Коммерческий директор «ЛогЛаб» Александр Галкин подтверждает, что во внутренних перевозках в последние месяцы рынок «качало»: топливный кризис, переориентация потоков из-за ситуации в южных портах и переход на ЭПД создали рваный спрос.
Пробки на границе
Количество заявок на экспортные перевозки, по данным ATI.SU, сократилось на 21% год к году, причем спрос снизился и на самых популярных направлениях: белорусском (на 15%), казахстанском (на 22%), киргизском (на 68%). При этом, по данным ATI.SU, вырос импорт, в первую очередь из Китая и Узбекистана — на 31% и 28% соответственно.
Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов отмечает, что ослабление рубля ограничивает активность импортеров, тем не менее на китайском направлении спрос на перевозки вырос на 18% по сравнению с августом, тарифы увеличились на 10–15%. На 13 октября, рассказывает он, стоимость перевозки полной фурой (FTL) от склада в Шанхае до площадки в Москве составляет $15,4–16,6 тыс. за рейс. Директор по стратегическому развитию Railship Евгений Березин говорит, что высокому спросу на прямые автомобильные перевозки из Китая в Россию способствуют ограничения на юге, сокращение предложения отдельных морских сервисов через северо-запад и высокая загрузка дальневосточного плеча.
В третьем квартале ставки на перевозки в тентованных автомобилях из Китая увеличились на 15–20%, подтверждает руководитель отдела логистики «Кастомс Сервис» Анна Ростовцева. «Основными драйверами выступили перебои с топливом, а также переориентация потоков на погранпереход Манчжурия—Забайкальск из-за сложностей с бронями (разрешениями на заезд) на казахстанской стороне, что в свою очередь увеличило пробег авто»,— поясняет она. Заместитель гендиректора «Траско» по автомобильным перевозкам Александр Шилинчук отмечает рост ставок на доставку автотранспортом из Китая, особенно через Казахстан, где есть серьезные затруднения с бронированием заезда в Китай в связи с наплывом автомобилей китайских перевозчиков.
На автопереходах Приморского края и Забайкальска, рассказывает сооснователь SIGMA Татьяна Патужная, третий квартал выровнял сложную ситуацию первого, когда автомобили простаивали в ожидании приема 5–14 суток. В июне, напоминает она, после масштабной реконструкции открылся пункт пропуска «Пограничный», и его пропускная способность повысилась с 144 до 1300 машин в сутки, в октябре — пункт пропуска «Краскино» (рост втрое, до 750 транспортных средств в сутки). На крупнейшем МАПП «Забайкальск» в октябре с целью разгрузки очередей открыт новый участок подъездной дороги, предназначенный для большегрузов, добавляет Татьяна Патужная: «Теперь грузовые и пассажирские потоки разделены, а пропускная способность выросла».
По оценке основателя «ТЭК-Оператор» Михаила Звягинцева, из-за роста цен отмечается значительный переток грузов с автотранспорта на железнодорожный. «Особенно заметен этот тренд в экспортном направлении на Китай и регионы Средней Азии»,— подчеркивает он.
Юг уходит в Иран
Святослав Вильде говорит, что в международных перевозках можно было ждать всплеска спроса из-за ситуации в южных портах, но заметного роста числа заявок компания не видит. Основной сдерживающий фактор — регуляторные требования, добавляет он. «Резкого изменения спроса по южным регионам (ЮФО и СКФО) мы пока не видим,— отмечают в ATI.SU.— Хотя в августе и особенно в сентябре пошел вверх спрос на перевозки на юг из других макрорегионов. А спрос на перевозки с юга, напротив, начал снижаться». По словам Анны Ростовцевой, закрытие черноморской акватории вызвало переориентацию грузопотока на порт Санкт-Петербург, что привело к росту стоимости вывоза контейнеров из порта на 20–30% и повышению спроса на вывоз автотранспортом.
Александр Шилинчук выделяет резкий рост стоимости автоперевозок из Турции с августа как главный тренд третьего квартала. «Стоимость доставки на этом направлении с транзитом через Иран в среднем выросла в 1,5–2 раза»,— подчеркивает он. «Из-за закрытия паромного сообщения из Турции в Туапсе ставки на перевозки из Турции в Россию сильно выросли, особенно через Иран и Азербайджан,— подтверждает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.— Транзит по этому маршруту стал значительно дольше и дороже из-за пробок на границе». Паромом перевозились в основном транзитные грузы, пояснила госпожа Шленская. В то же время большой дополнительной нагрузки на погранпереход Верхний Ларс с Грузией нет: через Верхний Ларс, рассказывает она, едут экспортные турецкие грузы, объем которых не увеличился.
Ожидания по году
В четвертом квартале, говорит Тимур Каримов, ожидается сохранение относительно высоких ставок с возможным дальнейшим сезонным ростом. Сезон только начался, говорит Юлия Шленская: «Грузов будет больше, но не так много, как в "жирные" годы». «По итогам года стоимость перевозок, вероятно, останется существенно выше прошлогодней,— говорит господин Каримов.— При этом для самих перевозчиков рост ставок еще не означает увеличения прибыли». По оценке гендиректора «А-Тим Логистикс» Алексея Лавриновича, 2026 год закончится на уровне 2025-го. Александр Галкин говорит, что по итогам года спрос, скорее всего, вырастет в пределах 3–7%, а главный риск связан не со спросом, а с ростом издержек: налоговой нагрузкой, ЭПД, затратами на топливо и запчасти.
На внутрироссийских направлениях, отмечает Александр Шилинчук, уже сейчас виден рост. «Считаем, что этот рост станет только сильнее при наступлении температурной зимы в Центральной России, когда рефрижераторы перестанут возить нетемпературные грузы, — прогнозирует он. — Ожидаем повторения сценария начала этого года, когда драйвером восстановления и повышения цен стали именно рефрижераторные перевозки, где проблемы с подвижным составом выражаются в сезон традиционно более ярко».
Тенденция на увеличение объема автоперевозок из Китая в Россию будет сохраняться, уверен руководитель отдела продаж Win Way Logistics Ян Николаев. Вадим Филатов напоминает, что к началу октября отгрузки приостановились из-за «золотой недели» в Китае, а с 16 октября ПЭК ожидает «дальнейшего роста спроса на перевозки из Китая на 20–30%». Пик повышения объемов (не менее чем на треть), напоминает он, традиционно приходится на ноябрь-декабрь. Евгений Березин ожидает сохранения устойчивого спроса на китайском направлении без существенного снижения ставок. Если сохранятся проблемы на китайско-казахстанской границе, добавляет директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов, вырастут тарифы на перевозки из РФ в Казахстан, и это может вызвать общий дефицит транспорта.