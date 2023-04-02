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Коммерсантъ FM
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В Москве по решению суда приостановлена работа Англо-американской школы

Тушинский районный суд Москвы приостановил деятельность Англо-американской школы на 90 суток, сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Учреждение обвинили в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России (ч.3 ст.19.20 КоАП).

Решение суда принято по итогам проверки прокуратуры от 28 февраля. В результате прокуратура обнаружила, что в школе не разработано дополнительное обучение на основе программ обучения Международного бакалавриата и образовательных стандартов «Common Core State Standart» (стандарты США).

К обучению были допущены преподаватели без документов об образовании и соответствующей квалификации, утверждает прокуратура. Директор школы Магомед Баширов на суде настаивал, что руководством приняты все меры для выполнения лицензионных требований.

Англо-Американская школа — международная дневная школа, учрежденная посольствами США, Великобритании и Канады для детей дипломатов из этих стран. В школе обучаются ученики от 4 до 18 лет. Русскоговорящие учащиеся составляют 20% от общего числа учеников.

Лусине Баласян

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