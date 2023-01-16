Падение подтвердилось

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 59% по сравнению с 2021 годом. Лидером продаж на российском рынке новых машин в 2022 году оказалась Lada Granta. АвтоВАЗ предлагает повысить размер утильсбора. Собянин сообщил о выпуске двухтысячного «Москвича». С начала 2023 года обслуживать новые европейские автомобили стало сложнее. Цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года.

День 326-й. 15 января. Воскресенье

15.01.2023 11:54

Грузию назвали главным транзитным коридором для обхода европейских санкций со стороны России. По данным журналистов The New York Times, за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот между странами увеличился в три раза.

День 325-й. 14 января. Суббота

14.01.2023 12:59

По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей и автобусов. Его временно приостанавливали для проведения ремонтно-восстановительных работ. Ограничения действовали 8 часов.

День 324-й. 13 января. Пятница

13.01.2023 22:29

В Бердянске подорвали машину главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщили местные власти. Там отметили, что чиновник «по счастливой случайности» не пострадал. Произошедшее в администрации назвали терактом, в его совершении обвинили украинские спецслужбы.

13.01.2023 13:01

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, назвала сроки появления трех новых моделей. Во II квартале 2023 года компания планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-Jet, электроминивэна Evolute i-Van и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшем будущем.

13.01.2023 12:20

В 2023 году в России может появиться до семи новых марок автомобилей, но в основном это будут суббренды китайских автоконцернов. Часть из них начнут поставлять в страну, в том числе и по параллельному импорту. Однако объемы эти будут небольшие, и в основном авторынок в 2023 году будет состоять из китайских и российских машин. Некогда популярные марки продолжат поступать в салоны, но повлиять на статистику они уже не смогут, а о возвращении к прошлой жизни эксперты даже и не говорят.

13.01.2023 10:24

Услуги такси подорожали минимум на 30% с сентября 2022 года, заявили в профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист». В организации отметили, что основными факторами для изменения стоимости перевозок стал дефицит автомобилей на рынке, рост цен на запчасти и бензин.

13.01.2023 01:27

Небольшой рост рынка автокредитования в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем был обеспечен выдачей кредитов на автомобили с пробегом. Их цена все еще остается ниже, чем на новые машины, хотя разница стабильно сокращается. В новом году участники рынка ожидают увеличения доли кредитов на подержанные автомобили при одновременном увеличении среднего чека.

День 323-й. 12 января. Четверг

12.01.2023 22:19

Авторынок входит в 2023 год в условиях неопределенности с поставками и спросом, на фоне чего его участники расходятся в прогнозах. Самые позитивные ожидания предполагают рост продаж сразу на четверть, негативные — снижение на фоне исчерпания докризисных складов и сложностей поставок привычных брендов через параллельный импорт.

12.01.2023 18:19

Лидером продаж на российском рынке новых машин в 2022 году оказалась Lada Granta. За 12 месяцев россияне купили более 95 тыс. таких автомобилей. На втором месте с большим отрывом оказалась Lada Niva, а на третьем Lada Vesta. В пятерку также вошли модели Kia Rio и Hyundai Solaris.

12.01.2023 14:12

На Крымском мосту вновь приостановят движение автомобилей для ремонта пролетов его левой автодорожной части, сообщили в Минтрансе.

12.01.2023 13:57

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил: «Пока не произойдет стабилизации поставок, восстановления логистических цепочек, мы не ожидаем стабилизации цен».

12.01.2023 12:28

По сравнению с декабрем 2021 года месячные продажи легковых машин сократились на 50,2%, до 64 072 штук. Общее снижение продаж год к году составило 58,8%. В 2022 году было продано 687 370 автомобилей, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса. При этом в 2021 году в России продали 1,66 млн автомобилей.

День 322-й. 11 января. Среда

11.01.2023 20:13

АвтоВАЗ нацелился на выпуск электромобилей в Санкт-Петербурге. Российский автогигант не исключил, что будет производить их на бывшем заводе Nissan, который недавно перешел под его управление. Так, с конвейера может сойти продукция от концерна «Алмаз-Антей». Производитель зенитного ракетного комплекса С-400 в прошлом году презентовал прототип электрокроссовера под названием E-Neva.

11.01.2023 12:12

АвтоВАЗ в 2023 году возобновит производство ряда моделей и будет готовиться к постановке на конвейер новых автомобилей. Весной текущего года в Тольятти начнется производство новой Lada Vesta NG, а на осень запланировано начало сборки модели Lada Largus и выпуск в Ижевске опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Кроме того, на конвейер вернутся хэтчбек Lada Granta и пятидверная Lada Niva Legend. В течение 2023 года будет налажена сборка на производственной площадки в Санкт-Петербурге автомобилей китайских марок под брендом Lada. Выпускать их будут на заводе, где ранее собирались модели Nissan.

День 321-й. 10 января. Вторник

10.01.2023 22:17

Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных автомобилей, АвтоВАЗ предлагает повысить размер утильсбора, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импорта. Правительство уже не раз отклоняло эту идею, а сейчас она ограничит немногие существующие локальные проекты на базе китайских автомобилей, так как те не получат компенсации. Все это создает риск дальнейшего роста цен и дефицита автомобилей.

10.01.2023 19:59

Британские производители люксовых автомобилей Bentley и Rolls-Royce отчитались о рекордных мировых продажах. В прошлом году Bentley реализовала 15 тыс. машин, а Rolls-Royce Motor Cars — больше 6 тыс. Это самые высокие показатели за более чем 100-летнюю историю компаний.

Bentley и Rolls-Royce Motor Cars приостановили официальные продажи в России в марте 2022 года. Обе марки включены в список параллельного импорта. По данным агентства «Автостат», за девять месяцев 2022-го в стране купили 86 новых Rolls-Royce и 64 новых Bentley. Вместе с тем обслуживать эти марки в стране сейчас трудно.

10.01.2023 18:26

Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста.

10.01.2023 15:53

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил автомобиль «Москвич» на новоселье стотысячному москвичу, переехавшему по программе реновации. Господин Собянин также сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля этой марки и рассказал о работе завода «Москвич».

10.01.2023 12:17

По данным агентства «Автостат», топ-10 автомобилей 2022 года в РФ выглядит так:

LADA Granta — продано 87 982 модели, падение продаж составило 22% в годовом выражении;

LADA Vesta — 32 790 автомобилей, продажи упали на 71,2%;

Kia Rio — 23 909 автомобилей, продажи упали на 69,8%;

LADA Niva Travel — 19 389 автомобилей, продажи сократились на 25%;

Chery Tiggo 7 PRO — 19 292 автомобиля (с учетом Tiggo 7), продажи упали 55,7%;

Hyundai Solaris — 19 038 автомобилей, продажи упали на 67,8%;

Hyundai Creta — 18 886 автомобилей, продажи рухнули на 70,7%;

Haval Jolion — 17 447 автомобилей, продажи рухнули на 94,8%;

LADA Niva Legend — 16 117 автомобилей, продажи упали на 35,6%;

Renault Duster — 13 468 автомобилей, продажи снизились на 67,3%.

10.01.2023 11:53

С начала 2023 года обслуживать новые европейские автомобили стало сложнее. Уже два немецких бренда отключили российских дилеров от своих сервисных программ. Но если у Mercedes-Benz базы данных не работают полностью, то Volkswagen сохранил ограниченный доступ к диагностике. На решение проблемы потребуется время, и в итоге техобслуживание может подорожать.

10.01.2023 00:53

Цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет. Это связано как с прекращением поставок официально представленных в РФ марок, так и с отсутствием ажиотажа у дилеров. Бренды из КНР сменили стратегию: вместо прайс-листов они обновляют скидки, повышая или снижая их размер и таким образом регулируя расходы и маржинальность. При этом дилеры и аналитики ожидают роста цен на машины 2023 года выпуска.

День 320-й. 9 января. Понедельник

09.01.2023 15:24

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 59% по сравнению с 2021 годом, сообщает «Автостат». За год продано 626,3 тыс. автомобилей — рынок новых легковых машин впервые с 2000 года составил менее одного миллиона автомобилей.

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