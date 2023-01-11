АвтоВАЗ продолжит выпускать «Ниву» до 2030 года

АвтоВАЗ в 2023 году возобновит производство ряда моделей и будет готовиться к постановке на конвейер новых автомобилей, сообщает «Авторевю».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada 4?4 Urban Black

Фото: АвтоВАЗ Lada 4?4 Urban Black

Фото: АвтоВАЗ

Весной текущего года в Тольятти начнется производство новой Lada Vesta NG, а на осень запланировано начало сборки модели Lada Largus и выпуск в Ижевске опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Кроме того, на конвейер вернутся хэтчбек Lada Granta и пятидверная Lada Niva Legend. Классический внедорожник же останется в производственной гамме российской компании как минимум до 2030 года.

В течение 2023 года, как заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, будет налажена сборка на производственной площадки в Санкт-Петербурге автомобилей китайских марок под брендом Lada. Выпускать их будут на заводе, где ранее собирались модели Nissan.

На 2024 год запланировано начало производства нового поколения семейства Lada Granta, за которой в 2025-м последует кроссовер на платформе Lada Vesta. Кроме того, АвтоВАЗ будет вести работу по адаптации нового вариатора для Lada Vesta — ожидается, что двухпедальные версии модели появятся в 2024 году.

Напомним, в 2022 году доля Lada на российском рынке новых автомобилей выросла до рекордных 27,9%, а продажи упали на 46%, до 189 тыс. машин.

Максим Вершинин