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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ продолжит выпускать «Ниву» до 2030 года

АвтоВАЗ в 2023 году возобновит производство ряда моделей и будет готовиться к постановке на конвейер новых автомобилей, сообщает «Авторевю».

Lada 4?4 Urban Black

Lada 4?4 Urban Black

Фото: АвтоВАЗ

Lada 4?4 Urban Black

Фото: АвтоВАЗ

Весной текущего года в Тольятти начнется производство новой Lada Vesta NG, а на осень запланировано начало сборки модели Lada Largus и выпуск в Ижевске опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Кроме того, на конвейер вернутся хэтчбек Lada Granta и пятидверная Lada Niva Legend. Классический внедорожник же останется в производственной гамме российской компании как минимум до 2030 года.

В течение 2023 года, как заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, будет налажена сборка на производственной площадки в Санкт-Петербурге автомобилей китайских марок под брендом Lada. Выпускать их будут на заводе, где ранее собирались модели Nissan.

На 2024 год запланировано начало производства нового поколения семейства Lada Granta, за которой в 2025-м последует кроссовер на платформе Lada Vesta. Кроме того, АвтоВАЗ будет вести работу по адаптации нового вариатора для Lada Vesta — ожидается, что двухпедальные версии модели появятся в 2024 году.

Напомним, в 2022 году доля Lada на российском рынке новых автомобилей выросла до рекордных 27,9%, а продажи упали на 46%, до 189 тыс. машин.

Максим Вершинин

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