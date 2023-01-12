Крымский мост опять закроют на ремонт в субботу

На Крымском мосту вновь приостановят движение автомобилей для ремонта пролетов его левой автодорожной части, сообщили в Минтрансе.

По информации чиновников, 14 января в 03:00 на автоподходах к мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части до 16:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией»,— уточнили в Минтрансе России.

Напомним, надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста завершили 10 января. Полностью ремонт транспортного перехода через Керченский пролив, пострадавшего в результате подрыва автомобиля, планируется закончить в марте.

Александр Дремлюгин, Симферополь