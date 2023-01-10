Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Немецкие автомобили съезжают с гарантии

Смогут ли дилеры обеспечить техобслуживание иномарок

С начала 2023 года обслуживать новые европейские автомобили стало сложнее. Уже два немецких бренда отключили российских дилеров от своих сервисных программ. Но если у Mercedes-Benz базы данных не работают полностью, то Volkswagen сохранил ограниченный доступ к диагностике. На решение проблемы потребуется время, и в итоге техобслуживание может подорожать, отмечают собеседники “Ъ FM”. На этом фоне Роспотребнадзор раскритиковал компании, которые продают ввезенные по параллельному импорту авто без гарантии. Но возможно ли их обеспечить в нынешних условиях? Разбирался Владислав Викторов.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Почти все современные немецкие автомобили оборудованы интеллектуальными системами, которые упрощают диагностику. Чтобы понять, какие именно работы нужно произвести или какую проблему устранить в электронике, достаточно либо подключить ключ к компьютеру, либо подсоединить специальное устройство к машине. Именно эти функции теперь недоступны официальным сервисам Mercedes-Benz и Volkswagen. Правда, в случае с последними часть функций все же работает.

Однако обслуживать машины, которые только начнут поступать в салоны в этом году, дилерам проще не станет, отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «У них все дорогостоящие комплексы, в принципе, превратились в "кирпичи". Если, например, дилеры скачивали обновление в декабре, то все функции будут работать до этого времени. Так что тут кому как повезло. На самом деле программы загружаются и через интернет, все это просто отразится на кармане автовладельцев.

Скорее всего произойдет удорожание стоимости процедур.

Хотя, например, для машин китайского производства в тех же диагностических центрах особенно ничего не изменилось».

Какие проблемы возникают с ремонтом дорогих автомобилей

Участники рынка заявляют, что сейчас активно работают над обходом ограничений, несмотря на то, что сделать это зачастую невозможно либо очень сложно. В случае с системой Mercedes-Benz сервисы собирались разработать некую офлайн-базу. Вместе с тем под конец 2022-го появилась информация, что компания прекратила официальные отгрузки своих запчастей в Россию. Поэтому некоторые дилеры еще в прошлом году стали продавать машины, ввезенные по параллельному импорту, без гарантий, ведь обеспечить своевременный ремонт без поддержки официального производителя сложно.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре настаивают, что покупателей это не должно касаться и давать гарантии продавцы обязаны. Но, по мнению гендиректора компании Fresh Auto Дениса Мигаля, сделать это просто невозможно: «От того, что сейчас ситуацию под свой контроль возьмет Роспотребнадзор, глобально ничего не изменится. Так что не исключены банкротства дилеров и массовые отказы клиентам в проведении работ. В итоге все равно потребитель будет страдать.

То, к чему привыкли автовладельцы, к сожалению, уже работать не будет.

Если Роспотребнадзор хочет как-то поменять ситуацию, то нужно вникнуть глубже в вопрос. Например, где дилерам брать запчасти? Надо в законе прописать, что они могут быть неоригинальными или, допустим, б/у. Если комплектующих буквально нет на рынке, то ничего ты с этим не сделаешь».

Почему растет спрос на подержанные иномарки

Как отмечают в Роспотребнадзоре, основанием для отказа в предоставлении гарантии может быть только то, что сам производитель ограничил ее в конкретном регионе. Но проблема в том, что многие бренды, которые уходят из России, не объясняют, будут ли они поддерживать уже проданные машины. Впрочем, и в этом случае по закону сам продавец должен давать два года гарантии на свой товар. Но тогда этот нюанс будет учитываться в цене, подчеркнул руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Бесплатного ничего не бывает. И гарантия, которая раньше предоставлялась производителями, тоже была заложена в цене автомобиля. Соответственно, Роспотребнадзор лишает потребителя выбора купить машину без гарантии либо доплатить за нее. Ведомство навязывает абсолютно всем покупателям стопроцентную гарантию. А ведь есть те, кто отказался бы от нее, сэкономив на цене автомобиля».

При этом большинство крупных игроков заявляют, что и так дают свою гарантию на проданные автомобили и уже учитывают это в цене. Однако на практике ее условия могут отличаться от тех, что предлагал сам производитель. Потому участники рынка считают, что именно вопрос гарантийного обслуживания будет дополнительно влиять на смещение спроса в сторону китайских брендов — они единственные из иностранцев, кто продолжает работать по старым правилам.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Лилия Галявиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...