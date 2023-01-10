Немецкие автомобили съезжают с гарантии

С начала 2023 года обслуживать новые европейские автомобили стало сложнее. Уже два немецких бренда отключили российских дилеров от своих сервисных программ. Но если у Mercedes-Benz базы данных не работают полностью, то Volkswagen сохранил ограниченный доступ к диагностике. На решение проблемы потребуется время, и в итоге техобслуживание может подорожать, отмечают собеседники “Ъ FM”. На этом фоне Роспотребнадзор раскритиковал компании, которые продают ввезенные по параллельному импорту авто без гарантии. Но возможно ли их обеспечить в нынешних условиях? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Почти все современные немецкие автомобили оборудованы интеллектуальными системами, которые упрощают диагностику. Чтобы понять, какие именно работы нужно произвести или какую проблему устранить в электронике, достаточно либо подключить ключ к компьютеру, либо подсоединить специальное устройство к машине. Именно эти функции теперь недоступны официальным сервисам Mercedes-Benz и Volkswagen. Правда, в случае с последними часть функций все же работает.

Однако обслуживать машины, которые только начнут поступать в салоны в этом году, дилерам проще не станет, отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «У них все дорогостоящие комплексы, в принципе, превратились в "кирпичи". Если, например, дилеры скачивали обновление в декабре, то все функции будут работать до этого времени. Так что тут кому как повезло. На самом деле программы загружаются и через интернет, все это просто отразится на кармане автовладельцев.

Скорее всего произойдет удорожание стоимости процедур.

Хотя, например, для машин китайского производства в тех же диагностических центрах особенно ничего не изменилось».

Участники рынка заявляют, что сейчас активно работают над обходом ограничений, несмотря на то, что сделать это зачастую невозможно либо очень сложно. В случае с системой Mercedes-Benz сервисы собирались разработать некую офлайн-базу. Вместе с тем под конец 2022-го появилась информация, что компания прекратила официальные отгрузки своих запчастей в Россию. Поэтому некоторые дилеры еще в прошлом году стали продавать машины, ввезенные по параллельному импорту, без гарантий, ведь обеспечить своевременный ремонт без поддержки официального производителя сложно.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре настаивают, что покупателей это не должно касаться и давать гарантии продавцы обязаны. Но, по мнению гендиректора компании Fresh Auto Дениса Мигаля, сделать это просто невозможно: «От того, что сейчас ситуацию под свой контроль возьмет Роспотребнадзор, глобально ничего не изменится. Так что не исключены банкротства дилеров и массовые отказы клиентам в проведении работ. В итоге все равно потребитель будет страдать.

То, к чему привыкли автовладельцы, к сожалению, уже работать не будет.

Если Роспотребнадзор хочет как-то поменять ситуацию, то нужно вникнуть глубже в вопрос. Например, где дилерам брать запчасти? Надо в законе прописать, что они могут быть неоригинальными или, допустим, б/у. Если комплектующих буквально нет на рынке, то ничего ты с этим не сделаешь».

Как отмечают в Роспотребнадзоре, основанием для отказа в предоставлении гарантии может быть только то, что сам производитель ограничил ее в конкретном регионе. Но проблема в том, что многие бренды, которые уходят из России, не объясняют, будут ли они поддерживать уже проданные машины. Впрочем, и в этом случае по закону сам продавец должен давать два года гарантии на свой товар. Но тогда этот нюанс будет учитываться в цене, подчеркнул руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Бесплатного ничего не бывает. И гарантия, которая раньше предоставлялась производителями, тоже была заложена в цене автомобиля. Соответственно, Роспотребнадзор лишает потребителя выбора купить машину без гарантии либо доплатить за нее. Ведомство навязывает абсолютно всем покупателям стопроцентную гарантию. А ведь есть те, кто отказался бы от нее, сэкономив на цене автомобиля».

При этом большинство крупных игроков заявляют, что и так дают свою гарантию на проданные автомобили и уже учитывают это в цене. Однако на практике ее условия могут отличаться от тех, что предлагал сам производитель. Потому участники рынка считают, что именно вопрос гарантийного обслуживания будет дополнительно влиять на смещение спроса в сторону китайских брендов — они единственные из иностранцев, кто продолжает работать по старым правилам.

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Лилия Галявиева