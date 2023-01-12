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Коммерсантъ FM
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Авторынок перебирает двигатели прогресса

Дилеры и аналитики ищут точки роста в 2023 году

Авторынок входит в 2023 год в условиях неопределенности с поставками и спросом, на фоне чего его участники расходятся в прогнозах. Самые позитивные ожидания предполагают рост продаж сразу на четверть, негативные — снижение на фоне исчерпания докризисных складов и сложностей поставок привычных брендов через параллельный импорт. Наиболее волатильным останется сегмент легковых автомобилей, поскольку он сократился в 2022 году сильнее, чем коммерческий. Возможности восстановления будут зависеть от темпов роста производства в РФ автомобилей стоимостью до 2 млн руб., дефицит которых не может быть закрыт за счет импорта.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2023 году продажи новых легковых автомобилей вырастут на 4%, до 650 тыс. штук, следует из базового прогноза «Автостата». Эксперты агентства отмечают, что результаты года в условиях неопределенности предсказать сложно, и допускают, что в итоге рынок окажется диапазоне между 650 тыс. штук и оптимистичным прогнозом — 780 тыс. штук (рост на 25%). Ассоциация европейского бизнеса, в свою очередь, закладывает рост рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 12%, до 770 тыс. машин.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов дает схожий прогноз — восстановление примерно до 800 тыс. штук. Он отмечает, что в легковом сегменте из-за большого числа новых сборочных проектов и сложностей с комплектующими риски волатильности выше, чем в LCV, но в целом полагает, что они будут восстанавливаться на одном уровне.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также ждет, что из-за более глубокого падения продаж легковых машин те могут и восстанавливаться быстрее, чем LCV, но в целом темпы будут сопоставимы.

Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова ожидает небольшого роста рынка легковых автомобилей — как новых, так и с пробегом. Она отмечает, что дилеры активно пополняют склады, в том числе через параллельный импорт, кроме того, происходят активная экспансия китайских машин и выход на рынок «российских новинок».

Директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков добавляет, что поставки китайских машин и параллельный импорт одновременно дают дополнительный приток машин с пробегом через trade-in, но дефицит на рынке автомобилей с пробегом сохранится. «Конечно, динамика рынка будет зависеть от общеэкономической обстановки, курсов валют, количества автомобилей на стоках у дилеров и потребительского спроса»,— заключает госпожа Овчинникова, добавляя, что доля параллельного импорта в структуре рынка будет расти.

На уровень продаж новых автомобилей в 2023 году будет влиять прежде всего общая геополитическая обстановка: если не будет очередной волны мобилизации или других критичных событий, то сегмент новых автомобилей будет постепенно восстанавливаться, говорит глава Fresh Auto Денис Мигаль.

«На скорость роста будет влиять курс доллара: если он останется в пределах 60–75 руб., то процесс пойдет быстрее»,— добавляет он.

За счет параллельного импорта будут пополняться запасы премиальных и люксовых машин, хотя они будут стоить дороже за счет логистических и таможенных расходов, поясняет господин Мигаль.

Массовый же сегмент будет расширяться благодаря активности китайских автопроизводителей — «скорее всего, в 2023 году нас ждет появление новых линеек доступных седанов и кроссоверов из КНР».

Продажи в 2023 году будут ограничены в первую очередь спросом, считает гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. «Дефицит сохраняется только в В- и С-сегментах: в первую очередь не хватает седанов стоимостью до 2 млн руб. (Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan и другие). Высокие накладные расходы, связанные с логистикой и таможней, ограничивают их ввоз по схеме параллельного импорта»,— говорит он. По данным «Автостата», в декабре 2022 года доля параллельного импорта в продажах составила лишь 12%.

АвтоВАЗ просит защиты от импортных машин

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков уверен, что дефицит новых автомобилей на рынке сохранится и полностью удовлетворить спрос даже с помощью параллельного импорта дилеры не смогут. Цены же будут зависеть от динамики курса рубля — его падение будет означать повышение прайсов, «более того, текущие закупки уже проходят по более высокой цене, что приведет к удорожанию новых автомобилей».

В 2023 году рынок останется на уровне прошлого года за счет роста производства АвтоВАЗа, выполнения планов по поставке автомобилей китайских марок и вывода сборки локализованных брендов на заявленный уровень, говорит господин Терлюкевич.

«Обнадеживающим» сценарием он называет постепенное восстановление рынка во второй половине года с ростом примерно на 5%, пессимистичным — дальнейшую «деградацию спроса по причине падения доходов населения». Глава «Автодома» Андрей Ольховский соглашается, что в объемном выражении продажи в 2023 году сократятся на фоне низкого покупательского спроса и отсутствия поставок «привычных автомобилей». Половину 2022 года продавались автомобили со складов импортеров, и это давало дополнительную поддержку рынку, напоминает он, «в 2023 году такого не будет — будут китайские бренды и параллельный импорт, который не дает больших объемов продаж».

Ольга Никитина

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