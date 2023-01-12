Российский авторынок за год упал на 58,8%

По сравнению с декабрем 2021 года месячные продажи легковых машин сократились на 50,2%, до 64 072 штук. Общие снижение продаж год к году составило 58,8%. В 2022 году было продано 687 370 автомобилей, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом в 2021 году в России продали 1,66 млн автомобилей.

«Емкость рынка продолжает быть очень высокой, и его потенциал остается высоким. Мы как автопроизводители все это видим и оцениваем. Уверен, что ситуация будет меняться. Может быть, на новых правилах и принципах, но тем не менее»,— сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в ходе годовой пресс-конференции.

Господин Калицев назвал определяющими внешними факторами для развития рынка в 2022 году санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт.

После начала спецоперации российский авторынок столкнулся с кризисом. Большинство заводов легкого сегмента остановили производства из-за проблем с логистикой поставок и санкций. Ряд крупных зарубежных автоконцернов, в том числе Renault, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz прекратили свою деятельность в России. Число присутствующих на российском авторынке марок сократилось с 50 в 2021 году до 15 к концу 2022 года.

Подробнее о падении авторынка в России — в материале «Ъ» «Авторынок недосчитался шести нолей».

Лусине Баласян