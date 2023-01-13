Автокредиты поддержали пробегом

Небольшой рост рынка автокредитования в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем был обеспечен выдачей кредитов на автомобили с пробегом. Их цена все еще остается ниже, чем на новые машины, хотя разница стабильно сокращается. Однако для банков это более рискованный сегмент, что закладывается в ставку по кредиту и страховую премию. В новом году участники рынка ожидают увеличения доли кредитов на подержанные автомобили при одновременном увеличении среднего чека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2022 года не произошло традиционного сезонного роста рынка автокредитования. По данным Frank RG, было выдано 58,1 тыс. кредитов на 72,1 млрд руб. В сравнении с ноябрем рост составил 1,7% в количественном и 7,5% в денежном выражении. По сравнению с декабрем 2021 года сегмент показал снижение на 30% в штуках и в деньгах, уточнили в Frank RG.

Небольшой прирост по сравнению с предшествующим месяцем перед новым годом был обеспечен кредитами, выданными на автомобили с пробегом, свидетельствуют данные «Автостата». Так, в декабре 2022 года количество автокредитов на такие автомобили на 11% превысило показатель декабря 2021 года. При этом объем выдач в деньгах вырос на 28%. В предшествующем месяце рост составлял 9% и 19% соответственно.

Количество же выданных кредитов на новые автомобили в декабре 2022 года был ниже предшествующего года на 58%, а объем — на 53%. В предшествующем месяце разница была меньше — 43% и 48% соответственно.

Оценки динамики подтверждают и банки. «В декабре 2022 года мы предоставили физлицам около 5 млрд руб. на покупку транспортных средств. Наибольшим интересом у клиентов пользовались автомобили с пробегом — 60% сделок прошло по ним»,— говорит начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. В 2022 году автокредиты на подержанные автомобили составляли 63% общего объема выдач, а в июне их доля доходила до 80%, добавляет руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Отчасти это связано с ростом размера кредита на фоне прекращения госпрограммы льготного кредитования. «Средний чек на новые машины в декабре составил 1,5 млн руб., примерно на 14% выше, чем на авто с пробегом, что было вызвано прекращением госпрограммы. В ноябре средний размер кредита на новые авто был на 27% ниже, чем на подержанные»,— отмечает господин Высоцкий. Из-за такой разницы каждый третий автокредит выдавался с господдержкой, а доля кредитных выдач по новым машинам выросла с 33% в августе до 55% в ноябре, подтверждает госпожа Дембицкая. «В декабре рынок начал возвращаться к прежнему формату выдач: соотношение кредитов, оформленных на подержанные и новые автомобили, составило 73% к 27%»,— отмечает она.

При этом ставка в сегменте кредитов на покупку автомобилей с пробегом, как правило, выше, чем по кредитам на новые автомобили. И если раньше разница составляла 2–3 процентного пункта (п. п.), то в конце года могла достигать 10 п. п., отмечает проектный менеджер Frank RG Станислав Сухов.

По большей части разница в ставках нивелирует риски выдачи более рискованного для банка кредита, указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Автомобиль является предметом залога банка, и очевидно, что подержанная машина выглядит менее ликвидным активом»,— поясняет старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании «Деловые решения и технологии» Александр Васильев.

Дороже обходится и страховка для автомобиля с пробегом. «Стоимость новой и подержанной машины, которая определяет страховую сумму, различается минимум на 30%. Чтобы обеспечить страховой компании резервы, достаточные для оплаты ремонта б/у машины, ставки страховой премии для них должны быть выше»,— уточняет руководитель проектного офиса страховой вертикали «Банки.ру» Александр Макаров.

В 2023 году банкиры ожидают, что тенденция на рост доли подержанных автомобилей в кредитовании сохранится. «Конечно, программа льготного кредитования на новые машины отечественного производства продолжает действовать, но сила данного инструмента господдержки в борьбе за долю объема на рынке автокредитования будет зависеть от объема производства в РФ (см. стр. 7)»,— отмечает Александр Васильев.

На динамику среднего чека в этом году будут оказывать влияние два основных фактора — продление госпрограммы, снижающей средний чек автокредита на новые автомобили, и рост стоимости самих автомобилей, полагает Марина Дембицкая. В результате, по ее мнению, годовой прирост по чеку может составить от 10–25%.

Полина Трифонова, Юлия Пославская